क्या फिर सस्ता होगा कार-होम लोन? कुछ देर में आरबीआई का फैसला

RBI MPC Policy News: आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के नतीजों की घोषणा आज होनी वाली हैं. यह बैठक 29 सितंबर को शुरू हुई थी. बैठक के नतीजों से यह पता चल जाएगा कि आज रेपो रेट में किसी तरह के बदलाव होंगे या नहीं? भारत में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है. क्या ऐसे में आरबीआई समिति लोगों को सस्ते होम लोन, कार लोन और ब्याज दरों में कटौती की सौगात देगी या नहीं? ये भी पता चलेगा.

आरबीआई की बैठक में क्या हो होगा फैसला?

आरबीआई की इस मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के नतीजों का इंतजार बहुत बेसब्री से हो रहा है. इस नतीजों पर ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई इस साल रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगी. मौजूदा हालात को देखकर समिति इसे 5.50 प्रतिशत पर बरकरार रखेगी. अधिकांश बातें इस ओर इशारा कर रही है कि आरबीआई अपने नतीजों को न्यूट्रल रखते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगी.

क्यों नहीं दिख रही रेपो रेट में कटौती की संभावना

भारत की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) की जीडीपी ग्रोथ 7.8 प्रतिशत पर थी, जो बेहतर आंकड़ों को दर्शाती है. इस तरह के माहौल को ध्यान में रखते हुए आरबीआई को तत्काल दरों में कटौती की कोई आवश्यकता नहीं दिख रही है. साथ ही अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ वार्ता को ध्यान में रखते हुए आरबीआई न्यूट्रल रास्ता अपना सकती है. टैरिफ, H-1B वीजा फीस में वृद्धि, और विशेष दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ से वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई हैं.

इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई रेपो रेट में कटौती से बच सकता है. मुद्रास्फीति में उछाल भी इसकी एक वजह हो सकती है. हाल ही में की गई जीएसटी रिफॉर्म से चीजों की कीमतों में गिरावट होगी. आरबीआई इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरत सकती है और रेपो रेट में किसी भी तरह के बदलाव करने से बच सकती है.

बाजार पर क्या होगा असर?



जानकारों का मानना है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने से बाजार में इसका कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं होगा. भारतीय शेयर बाजार भारत अमेरिका टैरिफ वार्ता से जुड़ी अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की शेयर बिकवाली से काफी ज्यादा ही प्रभावित हैं. हालांकि यदि अगर आरबीआई रेपो रेट में कमी लाता है, तो यह बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत हो सकता है.

