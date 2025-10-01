हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या फिर सस्ता होगा कार-होम लोन? कुछ देर में आरबीआई का फैसला

क्या फिर सस्ता होगा कार-होम लोन? कुछ देर में आरबीआई का फैसला

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के नतीजों की घोषणा आज होनी वाली हैं. बैठक के नतीजों से यह पता चल जाएगा कि आज रेपो रेट में किसी तरह के बदलाव होंगे या नहीं?

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 01 Oct 2025 09:29 AM (IST)
Preferred Sources

RBI MPC Policy News: आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के नतीजों की घोषणा आज होनी वाली हैं. यह बैठक 29 सितंबर को शुरू हुई थी. बैठक के नतीजों से यह पता चल जाएगा कि आज रेपो रेट में किसी तरह के बदलाव होंगे या नहीं? भारत में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है. क्या ऐसे में आरबीआई समिति लोगों को सस्ते होम लोन, कार लोन और ब्याज दरों में कटौती की सौगात देगी या नहीं? ये भी पता चलेगा.

आरबीआई की बैठक में क्या हो होगा फैसला?

आरबीआई की इस मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के नतीजों का इंतजार बहुत बेसब्री से हो रहा है. इस नतीजों पर ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई इस साल रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगी. मौजूदा हालात को देखकर समिति इसे 5.50 प्रतिशत पर बरकरार रखेगी. अधिकांश बातें इस ओर इशारा कर रही है कि आरबीआई अपने नतीजों को न्यूट्रल रखते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगी. 

क्यों नहीं दिख रही रेपो रेट में कटौती की संभावना

भारत की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) की  जीडीपी ग्रोथ 7.8 प्रतिशत पर थी, जो बेहतर आंकड़ों को दर्शाती है. इस तरह के माहौल को ध्यान में रखते हुए आरबीआई को तत्काल दरों में कटौती की कोई आवश्यकता नहीं दिख रही है. साथ ही अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ वार्ता को ध्यान में रखते हुए आरबीआई न्यूट्रल रास्ता अपना सकती है. टैरिफ, H-1B वीजा फीस में वृद्धि, और विशेष दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ से वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई हैं.

इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई रेपो रेट में कटौती से बच सकता है. मुद्रास्फीति में उछाल भी इसकी एक वजह हो सकती है. हाल ही में की गई जीएसटी रिफॉर्म से चीजों की कीमतों में गिरावट होगी. आरबीआई इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरत सकती है और रेपो रेट में किसी भी तरह के बदलाव करने से बच सकती है.

बाजार पर क्या होगा असर?


जानकारों  का मानना है कि  रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने से बाजार में इसका कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं होगा. भारतीय शेयर बाजार भारत अमेरिका टैरिफ वार्ता से जुड़ी अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की शेयर बिकवाली से काफी ज्यादा ही प्रभावित हैं. हालांकि यदि अगर आरबीआई रेपो रेट में कमी लाता है, तो यह बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत हो सकता है.

यह भी पढ़ें : सोना हुआ फिर महंगा, खरीदें या बेचें? जानें आज 30 सितंबर को अपने शहर का ताजा रेट

 

  

 

Published at : 01 Oct 2025 09:20 AM (IST)
Tags :
RBI MPC Policy News RBI MPC Policy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
SSKTK Advance Booking: 'कांतारा चैप्टर 1' के सामने वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म का टिकना मुश्किल, एडवांस बुकिंग से की बस इतनी कमाई
'कांतारा चैप्टर 1' के सामने वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म का टिकना मुश्किल, एडवांस बुकिंग से की बस इतनी कमाई
हेल्थ
सेंधा नमक या टेबल सॉल्ट, जानें रोजाना खाने में कौन सा नमक है हेल्दी?
सेंधा नमक या टेबल सॉल्ट, जानें रोजाना खाने में कौन सा नमक है हेल्दी?
ट्रेंडिंग
सब धुआं-धुआं हो गया... शोरूम में चोरी करने घुसे थे चोर, मालिक ने चला दी फॉगिंग मशीन; देखें वीडियो
सब धुआं-धुआं हो गया... शोरूम में चोरी करने घुसे थे चोर, मालिक ने चला दी फॉगिंग मशीन; देखें वीडियो
यूटिलिटी
चेक बाउंस होने पर कहां कर सकते हैं शिकायत, कितने दिन में होती है सुनवाई?
चेक बाउंस होने पर कहां कर सकते हैं शिकायत, कितने दिन में होती है सुनवाई?
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget