धनतेरस से पहले सोना-चांदी सस्ता, 6 नवंबर को क्या खरीदना रहेगा शुभ?

Dhanteras Gold Silver Price 2026: दिवाली से पहले सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है. धनतेरस से ठीक पहले दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है. इस साल 6 नवंबर, शुक्रवार को धनतेरस मनाई जाएगी.

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सोना-चांदी खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है. लेकिन क्या केवल सोना खरीदना ही शुभ है या कम बजट में भी माता लक्ष्मी की कृपा पाने की परंपरा है?

धनतेरस से पहले कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी?

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक 28 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच 24 कैरेट सोना 5,183 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ. वहीं चांदी की कीमत में 13,470 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई.

2 नवंबर को 24 कैरेट सोने का बंद भाव 1,37,524 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 1,79,972 रुपये प्रति किलो रहा. ये कीमतें जीएसटी और मेकिंग चार्ज के बिना हैं.

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना शुभ क्यों?

पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. इसी कारण धनतेरस पर नए बर्तन और धातु खरीदने की परंपरा है.

सोने को माता लक्ष्मी और चांदी को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है. ज्योतिष में चंद्रमा मन और मानसिक शांति का कारक माना गया है. इसलिए धनतेरस पर चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है.

धनतेरस 2026 का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार दिल्ली में 6 नवंबर को त्रयोदशी तिथि सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और 7 नवंबर को सुबह 10:47 बजे समाप्त होगी.

लक्ष्मी-कुबेर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से 7:57 बजे तक रहेगा. इस दौरान वृषभ स्थिर लग्न रहेगा, जिसे लक्ष्मी पूजा के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

सोना नहीं खरीद सकते तो क्या लें?

धनतेरस पर सोना खरीदना अनिवार्य नहीं है. धार्मिक परंपरा में चांदी का सिक्का, पीतल का बर्तन और तांबे का कलश खरीदना भी शुभ माना जाता है.

हालांकि खरीदारी करते समय शुद्धता, हॉलमार्क और कीमत जरूर जांचें. केवल शुभ मुहूर्त के चक्कर में बजट से अधिक खर्च करना समझदारी नहीं है. धनतेरस का वास्तविक संदेश केवल धन संग्रह नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और परिवार के कल्याण से भी जुड़ा है.

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