धनतेरस से पहले सोना-चांदी सस्ता, 6 नवंबर को क्या खरीदना रहेगा शुभ?

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhanteras 2026: धनतेरस से पहले सोना-चांदी हुआ सस्ता, क्या शुभ मुहूर्त में खरीदारी से घर आएंगी लक्ष्मी?

Dhanteras 2026: धनतेरस से पहले सोना-चांदी हुआ सस्ता, क्या शुभ मुहूर्त में खरीदारी से घर आएंगी लक्ष्मी?

Dhanteras 2026: 6 नवंबर को धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना क्यों शुभ है? जानें IBJA के ताजा उपलब्ध भाव, लक्ष्मी-कुबेर पूजा मुहूर्त और धार्मिक मान्यताएं.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 03 Nov 2026 11:50 AM (IST)
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Dhanteras Gold Silver Price 2026: दिवाली से पहले सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है. धनतेरस से ठीक पहले दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है. इस साल 6 नवंबर, शुक्रवार को धनतेरस मनाई जाएगी.

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सोना-चांदी खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है. लेकिन क्या केवल सोना खरीदना ही शुभ है या कम बजट में भी माता लक्ष्मी की कृपा पाने की परंपरा है?

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धनतेरस से पहले कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी?

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक 28 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच 24 कैरेट सोना 5,183 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ. वहीं चांदी की कीमत में 13,470 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई.

2 नवंबर को 24 कैरेट सोने का बंद भाव 1,37,524 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 1,79,972 रुपये प्रति किलो रहा. ये कीमतें जीएसटी और मेकिंग चार्ज के बिना हैं.

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना शुभ क्यों?

पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. इसी कारण धनतेरस पर नए बर्तन और धातु खरीदने की परंपरा है.

सोने को माता लक्ष्मी और चांदी को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है. ज्योतिष में चंद्रमा मन और मानसिक शांति का कारक माना गया है. इसलिए धनतेरस पर चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है.

धनतेरस 2026 का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार दिल्ली में 6 नवंबर को त्रयोदशी तिथि सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और 7 नवंबर को सुबह 10:47 बजे समाप्त होगी.

लक्ष्मी-कुबेर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से 7:57 बजे तक रहेगा. इस दौरान वृषभ स्थिर लग्न रहेगा, जिसे लक्ष्मी पूजा के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

सोना नहीं खरीद सकते तो क्या लें?

धनतेरस पर सोना खरीदना अनिवार्य नहीं है. धार्मिक परंपरा में चांदी का सिक्का, पीतल का बर्तन और तांबे का कलश खरीदना भी शुभ माना जाता है.

हालांकि खरीदारी करते समय शुद्धता, हॉलमार्क और कीमत जरूर जांचें. केवल शुभ मुहूर्त के चक्कर में बजट से अधिक खर्च करना समझदारी नहीं है. धनतेरस का वास्तविक संदेश केवल धन संग्रह नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और परिवार के कल्याण से भी जुड़ा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 03 Nov 2026 11:50 AM (IST)
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