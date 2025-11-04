हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारती एयरटेल का धमाका! दूसरी तिमाही में 8,651 करोड़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट

भारती एयरटेल का धमाका! दूसरी तिमाही में 8,651 करोड़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में दोगुना से अधिक होकर 8,651 करोड़ रुपये रहा. साथ ही परिचालन आय 25.7 प्रतिशत बढ़कर 52,145 करोड़ रुपये पर पहुंच गई.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 04 Nov 2025 12:26 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bharti Airtel q2 results 2025: दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में दोगुना से अधिक होकर 8,651 करोड़ रुपये रहा. मुख्य रूप से उच्च-भुगतान वाले स्मार्टफोन ग्राहकों और पोस्ट-पेड कनेक्शनों में वृद्धि के कारण कंपनी का लाभ बढ़ा है.

पिछले साल  2024-25 की इसी तिमाही में कंपनी को 4,153.4 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था. भारती एयरटेल अफ्रीका ने भी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ में कई गुना वृद्धि दर्ज की और यह 969 करोड़ रुपये पर पहुंच गई.

कंपनी पदाधिकारी ने क्या कहा? 

एयरटेल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि, तिमाही के दौरान उसकी परिचालन आय 25.7 प्रतिशत बढ़कर 52,145 करोड़ रुपये रही. एक साल पहले इसी तिमाही में यह 41,473.3 करोड़ रुपये थी. भारती एयरटेल का प्रति उपभोक्ता औसत मोबाइल राजस्व चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में करीब 10 प्रतिशत बढ़कर 256 रुपये रहा. जो एक साल पहले इसी तिमाही में 233 रुपये था.

भारती एयरटेल के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गोपाल विट्टल ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि, हमने एक और तिमाही में ठोस प्रदर्शन किया है. हमने तिमाही आधार 52,145 करोड़ रुपये का एकीकृत राजस्व प्राप्त किया है. यह हमारे पोर्टफोलियो की मजबूती को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि, अफ्रीकी कारोबार ने स्थिर मुद्रा राजस्व वृद्धि 7.1 प्रतिशत के साथ एक और तिमाही में बेहतर प्रदर्शन किया है. रुपये के संदर्भ में, एयरटेल अफ्रीका का राजस्व लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13,679.5 करोड़ रुपये रहा. विट्टल ने कहा, भारत के मोबाइल कारोबार ने 2.6 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज की है, जिससे 51 लाख स्मार्टफोन ग्राहक जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण ग्राहकों पर निरंतर ध्यान देने के कारण 256 रुपये का एआरपीयू बनाए रखा है, जो उद्योग में अग्रणी है. पोस्टपेड खंड ने लगभग 10 लाख की उच्च तिमाही शुद्ध वृद्धि दर्ज की है.

यह भी पढ़ें: Bank Holiday Alert: 5 नवंबर को इन शहरों में बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें छुट्टियों की लिस्ट

 

Published at : 04 Nov 2025 12:26 PM (IST)
