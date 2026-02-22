Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Dearness Allowance Hike 2026: होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जनवरी-जून 2026 अवधि के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं. हालांकि बीते पांच वर्षों के ट्रेंड पर नजर डालें तो मार्च की शुरुआत में पड़ने वाली होली से पहले ऐसी घोषणा आम तौर पर नहीं होती.

इससे पहले जुलाई-दिसंबर साइकिल के लिए 1 अक्टूबर 2025 को 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी. जिसके बाद फिलहाल कर्मचारियों को 58 प्रतिशत डीए मिल रहा है. आइए जानते हैं, इस बारे में...

केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार अगले संशोधन में 2 प्रतिशत की डीए बढ़ोतरी कर सकती है. यदि ऐसा होता है तो डीए मौजूदा 58 प्रतिशत से बढ़कर बेसिक सैलरी के 60 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा.

डीए बढ़ोतरी का फैसला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) डेटा में बदलाव और आखिरी महीनों के महंगाई आंकड़ों पर निर्भर करने वाला है. हालांकि, होली जैसे त्योहार होने की वजह से उम्मीद बढ़ जाती है. लेकिन सरकार किसी तरह के निर्णय से पहले कैबिनेट के फैसले का इंतजार कर सकती है. जिससे उम्मीद की जा रही है, किसी भी तरह की नई घोषणा होली के बाद संभव है.

डीए घोषणा और होली का समय

महंगाई भत्ते की घोषणा को लेकर होली का समय इसलिए चर्चा में रहता है, क्योंकि भारत सरकार आम तौर पर साल में दो बार डीए संशोधन करती है. एक बार मार्च के आसपास और दूसरा अक्टूबर या नवंबर में. हाल के वर्षों में दूसरी बढ़ोतरी कई बार दिवाली के समय देखने को मिली है.

लेकिन मार्च वाली घोषणा हर बार होली से पहले नहीं हुई. खासतौर पर जब होली मार्च की शुरुआत में पड़ती है, तब कैबिनेट का फैसला अक्सर महीने के लास्ट में होता है. ऐसे में यदि निर्णय प्रक्रिया में कोई असामान्य तेजी नहीं होती, तो डीए बढ़ोतरी की घोषणा होली के बाद होने की संभावना अधिक मानी जाती है.

