कहां-कहां Live देख सकते हैं IPL 2026 के मैच, जानिए लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 Live Streaming: कहां-कहां लाइव देख सकते हैं IPL के मैच, जानिए लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल

IPL 2026 Live Streaming: कहां-कहां लाइव देख सकते हैं IPL के मैच, जानिए लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल

IPL 2026 Live Streaming: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL 2026 का आयोजन आज से शुरू होने जा रहा है. पहला मैच RCB और SRH के बीच है. जानिए लीग के मैच आप लाइव कहां-कहां पर देख सकते हैं.

By : शिवम | Updated at : 28 Mar 2026 08:06 AM (IST)
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IPL 2026 का इंतजार खत्म हो गया है, आज से लीग शुरू हो रही है. पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में है. काफी समय बाद विराट कोहली मैदान पर नजर आएंगे, फैंस उत्सुक हैं. वहीं लोग अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड की विस्फोटक पारियां भी देखना चाहेंगे. जानिए लाइव मैच आप कहां-कहां देख सकते हो.

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण में कुल 10 टीमें खेलेंगी. बीसीसीआई ने लीग स्टेज के सभी 70 मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो 24 मई तक चलेगा. अधिकतर प्रत्येक दिन एक ही मैच होगा, जो शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा. 7 बजे टॉस होगा. वहीं डबल हेडर वाले दिन पहला मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा और 3 बजे टॉस होगा.

TV पर कहां देखें IPL 2026 लाइव मैच?

आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, जिसे हर क्रिकेट फैन देखता है. कई परिवार मिलकर साथ में क्रिकेट मैच देखना पसंद करते हैं, उनके लिए टीवी सबसे अच्छा माध्यम होता है. आईपीएल 2026 के मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. आप अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्री का मजा ले सकते हैं.

इन चैनलों पर आईपीएल मैचों का लाइव टेलीकास्ट होगा- स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल, स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगु और स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड़.

मोबाइल में कैसे देखें IPL 2026 लाइव मैच?

कुछ फैंस चाहते हैं कि बिना किसी से बातचीत ध्यान से आईपीएल के मैच देखें, वह मोबाइल पर मैच देखने पसंद करते हैं. कुछ लोग काम के बीच आईपीएल मैच देखते हैं, तो कुछ सफर में, और ऐसे फैंस मोबाइल पर ही लाइव मैच देखते हैं. आईपीएल 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर होगी.

IPL 2026 में खेल रही टीमें

चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 28 Mar 2026 08:06 AM (IST)
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