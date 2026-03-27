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हिंदी न्यूज़बिजनेसईरान वॉर ने निकाला रुपये का दम, डॉलर के मुकाबले टूटकर रिकॉर्ड लो 94.82 पर पहुंचा, और कितना गिरेगा?

ईरान वॉर ने निकाला रुपये का दम, डॉलर के मुकाबले टूटकर रिकॉर्ड लो 94.82 पर पहुंचा, और कितना गिरेगा?

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 94.18 पर खुला था, लेकिन दिनभर दबाव में रहने के बाद यह और टूटकर रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ. इससे पहले यह 93.96 के स्तर तक गिर चुका था, जो उस समय का निचला स्तर था.

By : राजेश कुमार | Updated at : 27 Mar 2026 07:04 PM (IST)
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Dollar vs Rupee: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की उछलती कीमतों के बीच भारतीय रुपया शुक्रवार को बड़ी गिरावट के साथ अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 94.82 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 94.18 पर खुला था, लेकिन दिनभर दबाव में रहने के बाद यह और टूटकर रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ. इससे पहले यह 93.96 के स्तर तक गिर चुका था, जो उस समय का निचला स्तर था.

मुख्य विपक्षी दल Indian National Congress ने रुपये में आई इस ऐतिहासिक गिरावट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक पुराना वीडियो साझा करते हुए मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए और सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की.

पार्टी का कहना है कि रुपये की कमजोरी देश की आर्थिक स्थिति और नीति प्रबंधन पर सवाल खड़े करती है. वहीं, सरकार की ओर से आमतौर पर ऐसे मामलों में वैश्विक कारणों जैसे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, डॉलर की मजबूती और भू-राजनीतिक तनाव को प्रमुख वजह बताया जाता है.

रुपये में रिकॉर्ड गिरावट

इस गिरावट की मुख्य वजह Foreign Institutional Investors की लगातार बिकवाली, डॉलर की मजबूती और Middle East में जारी भू-राजनीतिक तनाव को माना जा रहा है. वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती भी रुपये पर दबाव बना रही है, जहां डॉलर इंडेक्स छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले बढ़त में बना हुआ है.

घरेलू शेयर बाजारों में भी इस अस्थिरता का असर साफ दिखा. BSE Sensex 1,690 अंक से ज्यादा यानी 2.2 प्रतिशत टूटकर 73,583 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि Nifty 50 में भी करीब 487 अंकों की गिरावट दर्ज की गई. बाजार में यह कमजोरी विदेशी निवेशकों की निकासी और वैश्विक अनिश्चितता के कारण देखने को मिली. भारी बिकवाली की वजह से निवेशकों के करीब 8.5 लाख करोड़ रुपये डूब गए.

शेयर बाजार में गिरावट

वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में Brent Crude Oil की कीमतें बढ़कर करीब 109.8 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जिससे भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है. कच्चे तेल की ऊंची कीमतें न केवल महंगाई बढ़ाती हैं, बल्कि चालू खाता घाटा और मुद्रा पर भी नकारात्मक असर डालती हैं.

गौरतलब है कि जब भी भारतीय रुपया कमजोर होता है, तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है. आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, खासकर कच्चा तेल, जिससे पेट्रोल-डीजल और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं. इससे सरकार का राजकोषीय घाटा भी बढ़ता है, क्योंकि सब्सिडी और आयात बिल दोनों पर दबाव आता है. इसके अलावा, विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें डॉलर में अधिक भुगतान करना पड़ता है.

हालांकि, रुपये में गिरावट का एक सकारात्मक पहलू भी है. इससे निर्यातकों को फायदा होता है, क्योंकि उन्हें US Dollar में भुगतान मिलता है और कमजोर रुपये के कारण उन्हें अधिक रुपये मिलते हैं. इससे आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे निर्यात-आधारित सेक्टर्स को बढ़ावा मिल सकता है. यानी, जब तक पश्चिम एशिया में तनाव कम नहीं होता और कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता नहीं आती, तब तक रुपये पर दबाव बने रहने की आशंका जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट के बीच 200 डॉलर तक पहुंच सकता है कच्चा तेल, नई वॉर्निंग से वैश्विक बाजार में हड़कंप

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
Indian Currency Dollar Vs Rupee
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