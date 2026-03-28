निवेशकों पर पैसे लुटाने जा रही कंपनी, हर शेयर पर मिलेंगे 8 रुपये; चेक करें रिकॉर्ड डेट

Dividend Stock: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ग्रुप कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL) के शेयर इन दिनों सुर्खियों में हैं. दरअसल, इस सरकारी तेल कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए एक अंतरिम लाभांश (interim dividend) को मंजूरी दी है. यह फैसला कंपनी के बोर्ड की बैठक के दौरान लिया गया. कंपनी ने कारोबारी साल 2025-26 के लिए 8 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है.

पहले मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड (MRL) के नाम से जाने जानी वाली कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL) 1965 में भारत सरकार, एमोको और नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी (NIOC) के बीच एक जॉइंट वेंचर के तौर पर शुरू की गई थी. यह इंडियन ऑयल की एक खास ग्रुप कंपनी है.

कब है रिकॉर्ड डेट?

कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 8 रुपये के नकद ईनाम (80 परसेंट) देने का फैसला लिया है. इसके लिए रिकॉर्ड डेट 2 अप्रैल, 2026 तय की गई है. यानी कि केवल वही निवेशक डिविडेंड के हकदार होंगे, जिनके नाम इस तारीख तक कंपनी के रिकॉर्ड (Demat Account) में दर्ज होंगे. डिविडेंड का भुगतान 25 अप्रैल, 2026 तक या उससे पहले कर दिया जाएगा.

डिविडेंड देने में माहिर कंपनी

इंडियन ऑयल के समर्थन वाली चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अपने शेयरधारकों को आकर्षक डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है 2025 में इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) ने प्रति शेयर 5 रुपये के कैश डिविडेंड का ऐलान किया था. इससे पहले, 2024 में इसने प्रति शेयर 25 रुपये का डिविडेंड बांटा था, जबकि 2023 में इसने प्रति शेयर 27 रुपये का डिविडेंड दिया था. शुक्रवार को CPCL शेयर 1003.20 रुपये पर बंद हुए, जो पिछले बंद भाव 998.70 से 4.50 रुपये या 0.45 परसेंट ज्यादा है.

डिविडेंड देने की वजह

कंपनी ने दिसंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया और यह डिविडेंड इसी का नतीजा है. वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा पिछले साल की समान तिमाही के 21 करोड़ रुपये से बढ़कर 1001.59 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इस दौरान ऑपरेश्नल रेवेन्यू में भी लगभग 24 परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई, जो 19438 करोड़ रुपये रहा. कंपनी का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन (GRM) सुधरकर 7.72 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में 3.40 डॉलर प्रति बैरल था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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