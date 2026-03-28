2500 करोड़ का मिला ऑर्डर, फिर भी 3 परसेंट तक गिरे शेयर; जानें क्यों?

Larsen & Toubro Share: Larsen & Toubro (L&T) के शेयरों में 2500 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिलने के बावजूद शुक्रवार, 27 मार्च को शेयरों में लगभग 3 परसेंट की गिरावट देखी गई. एक्सपर्ट्स इस गिरावट के पीछे पश्चिम एशिया में फैले भू-राजनीतिक तनाव को ठहरा रहे हैं. कंपनी के 'Buildings & Factories' वर्टिकल ने गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 1000-2500 करोड़ की रेंज में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं.

कंपनी को मिले प्रोजेक्ट्स

गुजरात- एक फ्लोर ग्लास प्लांट का डिजाइन और निर्माण.

आंध्र प्रदेश- एक बड़ी टू-व्हीलर कंपनी के लिए अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण.

असम- गुवाहाटी में 1000-2500 करोड़ रुपये का वॉटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट.

शेयरों में क्यों आई गिरावट?

ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग और इससे पश्चिम एशिया में फैले तनाव का निवेशकों के सेंटिमेंट पर बुरा असर पड़ा है.

L&T के कुल ऑर्डर बुक का लगभग 25 परसेंट हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है और कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस का 75 परसेंट भी इसी क्षेत्र पर निर्भर है. ऐसे में यहां युद्ध जैसी स्थिति से प्रोजेक्ट्स को निपटाने और मार्जिन पर बुरा असर पड़ने की संभावना है.

ईरान में जंग के चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए इनपुट कॉस्ट में भी भारी बढ़ोतरी होने का डर निवेशकों को सता रहा है.

वैश्विक अनिश्चितता के चलते केवल L&T में ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली देखी गई.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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