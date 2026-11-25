देश की सबसे बड़ी कैब कंपनियों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. सरकार ने हाल ही में कैब कंपनियों के 'डार्क पैटर्न' पर कार्रवाई करते हुए ओला पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई उस शिकायत के बाद हुई जिसमें कहा गया था कि कंपनी बुकिंग कन्फर्म होने से पहले ही ग्राहकों से 'टिप' देने के लिए मजबूर कर रही थी. सरकार ने इसे सिर्फ एक 'टिप' नहीं, बल्कि ग्राहकों को ठगने का एक 'डार्क पैटर्न' करार दिया है. यह कार्रवाई सिर्फ ओला तक सीमित नहीं है.

आखिर यह 'डार्क पैटर्न' क्या है, एयरपोर्ट पर आपकी जेब कैसे कट रही है और ड्राइवरों की हालत क्या है...

डार्क पैटर्न किस बला का नाम है?

डार्क पैटर्न एक ऐसा डिजाइन होता है जो आपको धोखा देकर या भ्रमित करके कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है जो आप अपनी मर्जी से नहीं करना चाहते. जब आप ओला कैब बुक करते हैं और ड्राइवर मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं, तो ऐप आपको सुझाव देता है कि 'थोड़ी टिप जोड़ने से जल्दी कैब मिलने की संभावना बढ़ सकती है.'

शुरुआत में यह विकल्प 10 रुपए से 40 रुपए तक था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 499 रुपए तक कर दिया गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ओला ने दावा किया कि टिप देने से बुकिंग जल्दी कन्फर्म होती है, लेकिन कंपनी के ही डेटा ने इस दावे को झूठ साबित कर दिया.

जून 2025 के डेटा के मुताबिक, बिना टिप वाली बुकिंग के कन्फर्म होने की दर 70% थी, जबकि टिप वाली बुकिंग के लिए यह दर सिर्फ 55% थी. टिप देने से आपको कैब जल्दी नहीं मिलती, बल्कि कम मिलती है. CCPA ने इसे 'कन्फर्म शेमिंग' भी कहा, क्योंकि ऐप का डिजाइन आपको यह एहसास कराता है कि अगर आपने टिप नहीं दी, तो शायद आपको कैब नहीं मिलेगी.

एयरपोर्ट पर लूट का जाल और मनमानी

एयरपोर्ट से कैब बुक करना अपने आप में एक 'सर्वाइवल गेम' बन गया है. हवाई टिकट महंगा होने के बाद, अब एयरपोर्ट तक पहुंचने या वहां से घर जाने में ही 1,500 रुपए से 2,000 रुपए तक का खर्च आ जाता है. कई मामलों में ड्राइवर ऐप पर दिखाए गए किराए से दोगुना पैसा मांगते हैं.

एक मामले में उबर ड्राइवर ने ऐप पर 885 रुपए दिखने के बावजूद ग्राहक से 1,780 रुपए की मांग कर दी. एक अन्य मामले में दिल्ली में रात 12:45 बजे एयरपोर्ट से जानकपुरी तक का किराया बुकिंग के समय 420 रुपए था, लेकिन ड्रॉप होते-होते ऐप पर यह 571 रुपए दिखने लगा. जांच में पता चला कि ड्राइवर ने ऐप में ट्रिप का ड्रॉप लोकेशन बदलकर गुरुग्राम दिखा दिया था.

एयरपोर्ट पर कैब की कमी भी एक बड़ी समस्या है. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कैब ड्राइवर सख्त नियमों और कम कमाई के कारण एयरपोर्ट पिक-अप से दूर जा रहे हैं. इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

पीक आवर में 40-50% की 'सर्ज' और 'प्रीमियम' का जाल

पीक आवर यानी सुबह और शाम के ऑफिस समय में किराए में 40% से 50% तक की बढ़ोतरी आम बात है. बेंगलुरु में एक ऑटो का किराया जो आमतौर पर 230-300 रुपए था, पीक आवर में ड्राइवर 700 रुपए से 1,200 रुपए तक मांगने लगे. दिल्ली-NCR में भी हाल ही में एक कैब का किराया जो आमतौर पर 300 रुपए था, वह 800 रुपए तक पहुंच गया.

इसके अलावा, कंपनियां जानबूझकर उबर ब्लैक या ओला प्राइम जैसी 'प्रीमियम' कैब का ऑप्शन सबसे ऊपर दिखाती हैं, ताकि ग्राहक जल्दबाजी में उसे चुन लें और कंपनी की कमाई ज्यादा हो जाए. कई बार तो ऐप पर सस्ती कैब उपलब्ध होने के बावजूद प्रीमियम कैब ही दिखाई जाती है.

ड्राइवरों की हालत: कमाई कम, खर्च ज्यादा

इन सबके बीच ड्राइवरों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है. 2026 में दिल्ली-NCR, कोलकाता और बेंगलुरु में कैब ड्राइवरों ने कई बार हड़तालें कीं. उनकी मुख्य मांगें ये हैं:

किराया बढ़ाया जाए: ड्राइवरों का कहना है कि पिछले 10-15 सालों में किराया नहीं बढ़ा, जबकि पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं.

ड्राइवरों का कहना है कि पिछले 10-15 सालों में किराया नहीं बढ़ा, जबकि पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं. कंपनियों की मनमानी बंद हो: ड्राइवरों का आरोप है कि कैब कंपनियां मनमाने तरीके से उनकी कमाई में कटौती करती हैं.

ड्राइवरों का आरोप है कि कैब कंपनियां मनमाने तरीके से उनकी कमाई में कटौती करती हैं. CNG और ईंधन की कीमतें कम हों: कोलकाता में ड्राइवरों ने CNG की कीमत 99.50 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचने पर विरोध जताया था.

कोलकाता में ड्राइवरों ने CNG की कीमत 99.50 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचने पर विरोध जताया था. न्यूनतम किराया तय हो: ड्राइवरों ने AC कैब के लिए 30 रुपए प्रति किलोमीटर और नॉन-AC के लिए 25 रुपए प्रति किलोमीटर का न्यूनतम किराया तय करने की मांग की है, जबकि अभी यह दर सिर्फ 10-12 रुपए प्रति किलोमीटर है.

सरकार सख्त, लेकिन सिस्टम में सुधार बाकी

CCPA का ओला और रैपिडो पर जुर्माना लगाना एक सकारात्मक कदम है. इससे साफ हो गया है कि सरकार 'डार्क पैटर्न' को बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ जुर्माना लगाने से समस्या खत्म नहीं होगी. जब तक एयरपोर्ट पर कैब की उपलब्धता, सर्ज प्राइसिंग पर स्पष्ट नियम और ड्राइवरों की कमाई सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक आम यात्री और ड्राइवर दोनों ही इस सिस्टम के 'कोलैटरल डैमेज' बने रहेंगे.