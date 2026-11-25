मुंबई एयरपोर्ट पर निकोटीन पाउच की बिक्री को लेकर अडानी समूह से जुड़ी कंपनी कानूनी मुश्किलों में घिर गई है. मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. कोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट पर निकोटीन पाउच बेचने वाली दुकानों की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. बड़ी बात यह है कि ये दुकानें अडानी समर्थित कंपनियां चलाती हैं. हालांकि, विवाद इस बात पर है कि क्या ड्यूटी-फ्री दुकानों पर भारतीय कानून लागू होते हैं या नहीं.

बुधवार को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया. हाई कोर्ट ने सितंबर में कहा था कि ड्यूटी-फ्री दुकानें भारतीय कानूनों से छूट का दावा नहीं कर सकतीं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर एरिया में चलने वाली ड्यूटी-फ्री दुकानों से जुड़ा है. यहां अडानी समर्थित मुंबई ट्रैवल रिटेल लिमिटेड और फ्लेमिंगो ड्यूटीफ्री शॉप प्राइवेट लिमिटेड आउटलेट चलाती है.

5 मार्च 2026 को ड्रग्स इंस्पेक्टर ने एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर जांच की थी. इस दौरान मुंबई ट्रैवल रिटेल के आउटलेट में FOX ब्रांड के 3 mg और 6 mg वाले निकोटीन पाउच मिले थे. ये उत्पाद स्वीडन से आयात किए गए थे.

इसके बाद 2 अप्रैल को असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर ने इनकी बिक्री और वितरण रोकने का निर्देश दिया. अधिकारियों का कहना था कि ये उत्पाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत दवा की श्रेणी में आ सकते हैं. इसलिए उन्हें बेचने के लिए जरूरी आयात लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए.

कंपनियों ने क्या दलील दी?

कंपनियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि निकोटीन पाउच केवल अंतरराष्ट्रीय डिपार्चर एरिया की ड्यूटी-फ्री दुकानों में बेचे जाते हैं. उनका दावा था कि ये दुकानें कस्टम बैरियर के बाहर हैं, इसलिए उन पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट लागू नहीं होना चाहिए.

हालांकि, सितंबर में हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी-फ्री दुकान होने का मतलब यह नहीं है कि वहां भारतीय कानून लागू नहीं होंगे. ड्यूटी-फ्री सुविधा मुख्य रूप से कस्टम ड्यूटी और टैक्स से जुड़ी है.

अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

हाई कोर्ट ने यह अंतिम फैसला नहीं दिया था कि निकोटीन पाउच कानून के तहत दवा हैं या नहीं. कोर्ट ने कहा था कि यह उत्पाद की बनावट और उसके इस्तेमाल पर निर्भर करेगा. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कंपनियों की चुनौती पर सुनवाई करेगा. इसके फैसले से एयरपोर्ट की ड्यूटी-फ्री दुकानों पर भारतीय नियामक कानूनों के दायरे को लेकर स्थिति और साफ हो सकती है.

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