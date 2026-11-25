भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है. इसके बावजूद देश में चीनी की कीमतों और घरेलू सप्लाई पर दबाव कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब कंपनियों 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना आयात शुल्क चुकाए विदेश से मंगा सकेंगी. सरकार ने इस आयात की डेडलाइन तीन महीने बढ़ा दी है. पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2026 तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया गया है.

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी है. इस नोटिफिकेशन में जारी टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के तहत 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी का आयात शुल्क मुक्त रहेगा. इस फैसले का खास मकसद घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है.

चीनी आयात की डेडलाइन क्यों बधाई गई?

सरकार ने पहले घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बेहतर करने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के ड्यूटी-फ्री आयात की इजाजत दी थी. अब इसकी डेडलाइन बढ़ने से आयात करने वाली कंपनियों को तीन महीने का अतिरिक्त समय मिल सकता है.

चीनी की कीमतों में क्यों आई गिरावट?

देश में नई फसल की सप्लाई बढ़ने से चीनी की कीमतों में नरमी देखने को मिली है. रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली के बाद से भारत में फैक्ट्री स्तर पर चीनी के दाम 4 से 5% तक गिर चुके हैं. महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से बाजार में ज्यादा चीनी पहुंचने के कारण यह गिरावट आई है.

महाराष्ट्र और यूपी में बढ़ा उत्पादन

महाराष्ट्र में इस सीजन में गन्ने की पेराई अक्टूबर में ही शुरू कर दी गई थी, जबकि पहले यह काम बाद में शुरू होता था. वहीं, उत्तर प्रदेश की करीब 75% चीनी मिलों ने नवंबर में पेराई शुरू कर दी थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा सीजन में महाराष्ट्र में करीब 26 लाख टन और उत्तर प्रदेश में लगभग 7 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है. पेराई का काम तेज होने से आने वाले हफ्तों में घरेलू बाजार में सप्लाई और बेहतर होने की उम्मीद है.

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