Share Market: ईरान-इजरायल के ताजा हमलों से हिला शेयर बाजार, 450 अंक टूटा सेंसेक्स; निफ्टी भी कमजोर
Share Market Updates: भू-राजनीतिक तनाव का ही नतीजा है कि शेयर बाजार में आज भी गिरावट देखी जा रही है. बाजार खुलते ही दबाव का माहौल साफ देखने को मिला. वैश्विक अनिश्चितता निवेशकों पर हावी है.
- भारतीय शेयर बाजार वैश्विक कारणों से आज भी गिरा.
- मध्य पूर्व में अमेरिका-ईरान तनाव से बाजार अनिश्चित हुए.
- बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने कच्चे तेल के दाम बढ़ाए.
- अमेरिकी और एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट दिखी.
Share Market Today on June 4: शेयर बाजार में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है. कल के बाद अब आज भी शेयर बाजार लाल निशान में खुला. निफ्टी 50 इंडेक्स 123 अंकों की गिरावट के साथ 23283 पर खुला. वहीं, सेंसेक्स भी बुधवार के बंद स्तर से करीब 450 अंक टूटकर 73900-74000 की रेंज में आ गया है.
क्यों गिरा शेयर बाजार?
- मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव से वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है. इसके चलते निवेशक जोखिम लेने से कतरा रहे हैं.
- युद्ध की बढ़ती आशंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़कर 97 डॉलर प्रति बैरल के पास पहुंच गए, जो भारत जैसी कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता रखने वाली अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक है.
- आज सुबह एशियाई शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट देखी गई, जिसका असर दलाल स्ट्रीट पर पड़ता नजर आ रहा है.
अमेरिकी बाजार
कल रात अमेरिकी शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ. डाऊ जोन्स इंडेक्स में 620.72 अंक या 1.21% की गिरावट देखी गई. S&P 500 इंडेक्स 56.10 अंक फिसलकर 7553.68 पर बंद हुआ. इसके 11 में से 6 प्रमुख सेक्टर्स घाटे में नजर आए. हेवी टेक शेयरों वाला नैस्डेक कम्पोजिट इंडेक्स 240 अंकों के नुकसान के साथ 26853.98 के स्तर पर बंद हुआ. मिडिल ईस्ट में ईरान द्वारा कुवैत एयरपोर्ट पर किए गए हालिया हमलों के बाद अमेरिकी और ईरानी सेना के बीच सीधी झड़पें हुईं. फिर से रफ्तार पकड़ते इस जियोपॉलिटिकल तनाव ने निवेशकों को फिर से डरा दिया है.
क्रूड ऑयल की कीमत
वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 95.43 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चल रहे हैं. दूसरी ओर, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स आज सुबह 97.07 डॉलर पर ट्रेड करते नजर आए. इससे पहले 29 मई को ब्रेंट क्रूड लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था. भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण पिछले कुछ सत्रों में कीमतें फिर से बढ़ी हैं. COMEX पर कच्चे तेल की कीमतें 0.59% गिरकर 95.45 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं.
अमेरिकी डॉलर
दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती दिखाने वाला डॉलर इंडेक्स (DXY) आज 0.09% की गिरावट के साथ 99.45 पर ट्रेड करता नजर आया. इस बास्केट में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी करेंसीज शामिल हैं. 03 जून को रुपया 0.45% कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले 95.71 पर बंद हुआ था.
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