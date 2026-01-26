क्रिप्टो निवेशकों की बढ़ी चिंता! बिटकॉइन समेत अन्य करेंसी का हाल बेहाल, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Crypto Market Crash: क्रिप्टो करेंसी बाजार में एक बार फिर दबाव देखने को मिल रहा है. बीते दिन बाजार में तेज गिरावट के बाद आज भी हालात ज्यादा बेहतर नहीं रहे. बिटकॉइन और इथेरियम जैसी बड़ी डिजिटल करेंसी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. क्रिप्टो मार्केट में जारी गिरावट से निवेशकों की चिंता बढ़ गई हैं.

वहीं दूसरी ओर, वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते लोग सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं. सोना और चांदी की मांग बढ़ रही है, जबकि क्रिप्टो जैसे जोखिम वाले असेट्स से निवेशक दूरी बना रहे हैं. क्रिप्टो में आई इस कमजोरी की यह भी एक वजह मानी जा रही है.

बिटकॉइन की कीमत

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की बात करें तो, इस समय बिटकॉइन (Bitcoin) की कीमत 87,725.79 डॉलर पर है. बीते 24 घंटों में इसमें 0.83 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है. वहीं, पिछले 7 दिनों में बिटकॉइन 5.69 प्रतिशत तक फिसल गया है.

प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी का हाल



कॉइनमार्केट कैप के मुताबिक, शाम करीब 4 बजे एथेरियम (Ethereum) 2,890.89 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी. पिछले 7 दिनों में इसमें 10.02 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं टीथर (Tether) लगभग स्थिर रहते हुए 0.9988 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था.

लेकिन इसके बावजूद 7 दिनों में इसमें 0.05 फीसदी की मामूली गिरावट देखने को मिली है. दूसरी ओर बीएनबी (BNB) की कीमत 870.89 डॉलर है. बीते एक सप्ताह में यह 6.19 प्रतिशत फिसल गई है.

सोलाना और डॉजकॉइन की चाल

सोलाना (Solana) भी दबाव में नजर आ रहा है. इसकी कीमत 122.15 डॉलर दर्ज की गई है और पिछले 7 दिनों में इसमें 8.84 फीसदी की गिरावट आई है. वहीं डॉजकॉइन (Dogecoin) की बात करें तो यह 0.1210 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है और बीते एक हफ्ते में इसमें 5.07 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

कुल मिलाकर, बाजार में अनिश्चितता के माहौल के चलते निवेशक जोखिम भरे एसेट्स से दूरी बनाते दिख रहे हैं. जिसका असर इन प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी पर साफ नजर आ रहा है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

