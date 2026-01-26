हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Closed Tomorrow: 27 जनवरी को बैंक जाने का है प्लान तो हो जाएं सतर्क, जानिए कल ब्रांच खुले रहेंगे या बंद

Bank Closed Tomorrow: 27 जनवरी को बैंक जाने का है प्लान तो हो जाएं सतर्क, जानिए कल ब्रांच खुले रहेंगे या बंद

26 जनवरी को देशभर में अवकाश होने की वजह से सभी बैंक बंद हैं. इस कारण लोगों को बैंक से जुड़े कई जरूरी काम टालने पड़े हैं. अगर आप कल बैंक जाने वाले हैं तो, आपको छुट्टी के बारे मे पता करना चाहिए..

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 26 Jan 2026 02:53 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bank Holiday Tomorrow: 26 जनवरी को देशभर में राष्ट्रीय अवकाश होने की वजह से आज सभी बैंक बंद हैं. इस कारण लोगों को बैंक से जुड़े कई जरूरी काम टालने पड़े हैं. छुट्टी के चलते आज शाखाओं में किसी तरह का लेनदेन नहीं हो पा रहा है. ऐसे में बहुत से लोग 27 जनवरी को बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि इस दिन भी बैंक नहीं खुलेंगे.

लगातार दो दिन बैंक बंद रहने से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या है? आइए जानते हैं, आखिर बैंकों के बंद रहने का क्या कारण है?

27 जनवरी को बैंक क्यों रहेंगे बंद?

27 जनवरी को बैंक बंद रहने की वजह किसी सरकारी छुट्टी से जुड़ी नहीं है. बल्कि बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बैंकों में छुट्टी रहने वाली है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इस दिन कोई अवकाश घोषित नहीं किया है. लेकिन बैंक यूनियनों की प्रस्तावित हड़ताल के चलते कई जगहों पर शाखाएं बंद रह सकती हैं. इससे आम लोगों को बैंक से जुड़े कामों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

दरअसल, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 27 जनवरी 2026 को देशभर में हड़ताल का ऐलान किया है. यह संगठन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ पुराने निजी बैंकों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है. इसी वजह से मंगलवार को कई शहरों और जिलों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने की संभावना हैं. 

क्या है हड़ताल की वजह?

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के पीछे उनकी कामकाजी व्यवस्था को लेकर मांगें हैं. यूनियनों का कहना हैं कि, उन्हें हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करने का मौका मिलना चाहिए और शनिवार व रविवार दोनों दिन छुट्टी मिलनी चाहिए.

प्रस्ताव के अनुसार बैंक कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट ज्यादा काम करने पर सहमत हैं और बदले में उन्हें सभी शनिवार को छुट्टी चाहिए. फिलहाल बैंक कर्मचारी हफ्ते में कभी 5 तो कभी 6 दिन काम करते हैं. उन्हें रविवार की साप्ताहिक छुट्टी मिलती है. साथ ही दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में अवकाश रहता है.

Published at : 26 Jan 2026 02:50 PM (IST)
