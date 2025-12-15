हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्रिप्टोकरेंसी बाजार ने फिर किया निराश, बिटकॉइन 90 हजार से नीचे लुढ़की, जानें गिरावट की वजह

क्रिप्टोकरेंसी बाजार ने फिर किया निराश, बिटकॉइन 90 हजार से नीचे लुढ़की, जानें गिरावट की वजह

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को क्रिप्टोकरेंसी बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन भी 90,000 डॉलर की कीमत के नीचे आ गई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 15 Dec 2025 01:54 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cryptocurrency Market Crash: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को क्रिप्टोकरेंसी बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं. दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन भी 90,000 डॉलर की कीमत के नीचे आ गई है.

पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन लगातार 90 हजार डॉलर के ऊपर कारोबार कर रही थी. बाजार जानकारों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे अमेरिकी फेड के रेट कट और जापान के केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता हो सकती हैं. आइए जानते हैं, आज बिटकॉइन समेत दूसरे क्रिप्टोकरेंसी की बाजार में क्या स्थिति है?

बिटकॉइन में हुई  गिरावट

कॉइनमार्केटकैप के अनुसार सोमवार दोपहर 1:20 बजे बिटकॉइन 89,631.70 डॉलर पर कारोबार कर रही थी. बिटकॉइन में पिछले 24 घंटे में करीब 0.60 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा रही थी. वहीं, आखिरी 7 दिनों की बात करें तो, बिटकॉइन 2.14 फीसदी फिसल गया है. बिटकॉइन में आई इस गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा हैं.

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में गिरावट की वजह

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ऑफ जापान के ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. जिसके कारण निवेशक सतर्क रूख अपना रहे हैं और जोखिम से बचते हुए क्रिप्टोकरेंसी बाजार से दूरी बनाए हुए हैं. जिसके कारण क्रिप्टोकरेंसी बाजार में गिरावट देखी जा रही है. वहीं, अमेरिकी फेड के रेट कट के फैसले के बाद अपनाए गए सख्त रूख ने भी निवेशकों को निराश किया हैं.

सोलाना, टीथर और डॉग कॉइन भी फिसले

बिटकॉइन के अलावा सोलाना, टीथर और डॉग कॉइन समेत दूसरे क्रिप्टोकरेंसी में भी गिरावट देखने को मिल रही है. आखिर 24 घंटों में सोलाना करीब 0.61, टीथर 0.02 और डॉग कॉइन 1.41 प्रतिशत तक टूट गए हैं.     

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Year Ender 2025: इन 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स ने निवेशकों को किया मालामाल, दिया 1,000% से ज्यादा का मुनाफा

 

Published at : 15 Dec 2025 01:50 PM (IST)
Tags :
Bitcoin Price Today Cryptocurrency Market Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लेफ्टिनेंट साई जाधव ने रचा इतिहास, किसी महिला सैन्य अधिकारी ने पहली बार किया यह काम
लेफ्टिनेंट साई जाधव ने रचा इतिहास, किसी महिला सैन्य अधिकारी ने पहली बार किया यह काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
Advertisement

वीडियोज

Delhi AIR Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर...सड़कों पर कई गाड़ियां हादसे का शिकार
India@2047 Entrepreneurship Conclave: नितिन नबीन को नेशनल प्रेसिडेंट बनाए जाने पर चिराग ने क्या कहा?
BJP New President : कमल की कमान पर बंगाल के बाद 2027 के चुनाव पर क्या है नबीन का प्लान? | BJP
Sydney Bondi Beach Attack: आतंकी हमले से दहला सिडनी... दहशत में आया पूरा शहर | abp News
Sydney Bondi Beach Attack: सिडनी हमले में सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन | Bondi Beach | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लेफ्टिनेंट साई जाधव ने रचा इतिहास, किसी महिला सैन्य अधिकारी ने पहली बार किया यह काम
लेफ्टिनेंट साई जाधव ने रचा इतिहास, किसी महिला सैन्य अधिकारी ने पहली बार किया यह काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
नौकरी
IIT भुवनेश्वर में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
IIT भुवनेश्वर में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
हेल्थ
Prostate Cancer Warning Signs: पेशाब के रास्ते आ रहा है खून तो समझ लीजिए हो गया प्रोस्टेट कैंसर, इन लक्षणों से भी कर सकते हैं पहचान
पेशाब के रास्ते आ रहा है खून तो समझ लीजिए हो गया प्रोस्टेट कैंसर, इन लक्षणों से भी कर सकते हैं पहचान
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget