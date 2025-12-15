क्रिप्टोकरेंसी बाजार ने फिर किया निराश, बिटकॉइन 90 हजार से नीचे लुढ़की, जानें गिरावट की वजह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Cryptocurrency Market Crash: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को क्रिप्टोकरेंसी बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं. दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन भी 90,000 डॉलर की कीमत के नीचे आ गई है.

पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन लगातार 90 हजार डॉलर के ऊपर कारोबार कर रही थी. बाजार जानकारों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे अमेरिकी फेड के रेट कट और जापान के केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता हो सकती हैं. आइए जानते हैं, आज बिटकॉइन समेत दूसरे क्रिप्टोकरेंसी की बाजार में क्या स्थिति है?

बिटकॉइन में हुई गिरावट

कॉइनमार्केटकैप के अनुसार सोमवार दोपहर 1:20 बजे बिटकॉइन 89,631.70 डॉलर पर कारोबार कर रही थी. बिटकॉइन में पिछले 24 घंटे में करीब 0.60 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा रही थी. वहीं, आखिरी 7 दिनों की बात करें तो, बिटकॉइन 2.14 फीसदी फिसल गया है. बिटकॉइन में आई इस गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा हैं.

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में गिरावट की वजह

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ऑफ जापान के ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. जिसके कारण निवेशक सतर्क रूख अपना रहे हैं और जोखिम से बचते हुए क्रिप्टोकरेंसी बाजार से दूरी बनाए हुए हैं. जिसके कारण क्रिप्टोकरेंसी बाजार में गिरावट देखी जा रही है. वहीं, अमेरिकी फेड के रेट कट के फैसले के बाद अपनाए गए सख्त रूख ने भी निवेशकों को निराश किया हैं.

सोलाना, टीथर और डॉग कॉइन भी फिसले

बिटकॉइन के अलावा सोलाना, टीथर और डॉग कॉइन समेत दूसरे क्रिप्टोकरेंसी में भी गिरावट देखने को मिल रही है. आखिर 24 घंटों में सोलाना करीब 0.61, टीथर 0.02 और डॉग कॉइन 1.41 प्रतिशत तक टूट गए हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

