PPF, SCSS या सुकन्या: सालाना 1.5 लाख के निवेश पर कहां मिलेगा सबसे तगड़ा रिटर्न?

PPF vs SCSS vs SSY: पैसा बचाने की बात आती है तो हर कोई चाहता है कि पैसा सेफ रहे और उस पर अच्छा ब्याज भी मिले. ऐसे में सरकारी बचत योजनाएं लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन होती हैं. PPF SCSS और SSY तीनों सरकारी योजनाएं हैं. लेकिन, इनकी ब्याज दर,और पैसे निकालने के नियम अलग-अलग हैं.

ब्याज दर में सुकन्या और SCSS आगे

अभी PPF पर 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है.वहीं SCSS और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज है. यानी ब्याज दर के हिसाब से दोनों योजनाएं PPF से आगे हैं.लेकिन सिर्फ ब्याज दर देखकर फैसला नहीं करना चाहिए.SCSS में ब्याज हर तीन महीने में मिलता है, जबकि PPF और सुकन्या में ब्याज अकाउंट में जुड़ता रहता है और आगे उस पर भी ब्याज मिलता है.

बेटी के फ्यूचर के लिए सुकन्या

अगर पैसा बेटी के फ्यूचर के लिए जमा करना है तो सुकन्या समृद्धि योजना अच्छा ऑप्शन है.10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर ये अकाउंट खोला जा सकता है.इसमें साल का 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं.अकांउट का समय 21 साल होती है, जबकि पैसा जमा करने का समय 15 साल तक रहती है. बेटी की पढ़ाई के लिए नियमों के अनुसार कुछ पैसा निकाला भी जा सकता है.

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PPF में लंबी बचत का फायदा

PPF पर अभी 7.1% ब्याज मिल रहा है. इसमें साल का 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं.इसका समय 15 साल होती है और इसे पांच-पांच साल के लिए आगे किया जा सकता है. इसमें ब्याज अकाउंट में जुड़ता रहता है. नियमों के अनुसार लोन और कुछ रकम निकालने की सर्विस भी मिलती है.

SCSS खास तौर पर बड़े उम्र के लोगों के लिए है.इसमें 8.2% ब्याज मिलता है और ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. इसका समय पांच साल होता है.ब्याज हर तीन महीने में मिलता है. 10 लाख रुपये पर करीब 82 हजार रुपये साल का ब्याज बन सकता है.

1.5 लाख रुपये पर कौन आगे?

1.5 लाख रुपये पर PPF में 7.1% के हिसाब से करीब 10,650 रुपये साल का ब्याज बनेगा. वहीं 8.2% की दर से SCSS और सुकन्या में करीब 12,300 रुपये बनते हैं. लेकिन लंबे समय में सुकन्या और PPF में ब्याज पर भी ब्याज मिलने का फायदा होता है.

किसके लिए कौन-सी योजना?

बेटी के फ्यूचर के लिए सुकन्या, बड़े उम्र के लोगों के लिए फिक्स समय के लिए SCSS और लंबे समय की सेफ्टी बचत के लिए PPF पर सोचा जा सकता है. इन्वेस्टमेंट से पहले उस समय लागू ब्याज दर और नियम जरूर जांच लें.

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