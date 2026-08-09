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हिंदी न्यूज़बिजनेसMoney Transfer: गलती से हो गए किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर, अब क्या करें? सरकार करेगी मदद

Money Transfer: गलती से हो गए किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर, अब क्या करें? सरकार करेगी मदद

Money Transfer: ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान कभी गलती से किसी और के खाते में यदि पैसे ट्रांसफर हो जाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है सरकार इसमें आपकी मदद करेगी. जानें कैसे.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 09 Aug 2026 07:27 PM (IST)
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Money Transferred to Wrong Account: ऑनलाइन बैंकिंग और UPI के बढ़ते इस्तेमाल के चलते कई बार लोग जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं. पैसे ट्रांसफर करते समय किसी गलत खाते में पैसे भेज देते हैं और फिर परेशान होते हैं. लेकिन ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है. अगर समय रहते सही कदम उठाए जाएं, तो पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसा हम नहीं कहते बल्कि सरकार भी इसमे आपकी पूरी तरह से मदद करती है. आइये बताते हैं कैसे?

गलत खाते में हो जाए ट्रांसफर तो क्या करें?
अगर किसी भी तरह की गलतीसे आपसे किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएं, तो ज्यादा परेशान ना होकर बस कुच जरूर दम उठाएं, जैसे:

  • सबसे पहले अपने बैंक की कस्टमर केयर या नजदीकी शाखा से संपर्क करें. ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, समय और राशि की जानकारी दें.
  • अगर भुगतान UPI से किया है, तो संबंधित ऐप में 'रेज कम्प्लेंट या रिपोर्ट एन ईश्यू का ऑप्शन इस्तेमाल करें.
  • शिकायत करते समय रसीद और ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट आपके काम आएंगे, इन्हें संभालकर रखें.
  • बैंक को बताएं कि पैसा किस खाते में चला गया है, ताकि वो संबंधित बैंक से संपर्क कर सके.
  • अगर UPI लेनदेन से जुड़ा मामला है और बैंक से समाधान नहीं मिलता, तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है.
  • अगर आपको धोखाधड़ी का संदेह है या किसी फर्जीवाड़े के कारण पैसा गया है, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करें.
  • अगर बैंक तय समय में समाधान नहीं देता, तो आप आगे RBI में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

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बैंक और सराकर करेगी पूरी मदद
अगर ट्रांसफर किया गया पैसा किसी वैध खाते में गलती से गया है, तो बैंक आपकी ओर से संबंधित खाताधारक से संपर्क कर सकता है. हालांकि, बिना खाताधारक की सहमति के बैंक सीधे उसके खाते से पैसा वापस नहीं निकाल सकता. इसलिए जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, समाधान की संभावना उतनी अधिक होगी।

ध्यान से करें ट्रांसफर
कोशिश करें कि ऐसा कुछ आपको ना करना पड़े. जब भी किसी को पैसे भेजने हों तो पहले अकाउंट नंबर, IFSC और UPI आईडी को कम से कम एक बार जरूर चेक कर लें. छोटी-सी सावधानी आपको बड़ी वित्तीय परेशानी से बचा सकती है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 09 Aug 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
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