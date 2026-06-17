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हिंदी न्यूज़बिजनेसCredit Card: क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का मिला ऑफर, बैंक क्यों आगे रहकर आपको देते हैं बड़ा लालच?

Credit Card: क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का मिला ऑफर, बैंक क्यों आगे रहकर आपको देते हैं बड़ा लालच?

Credit Card: अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो जानते ही होंगे कि बैंक की तरफ से हर कुछ समय में लिमिट बढ़ाने के लिए ऑफर मिलते हैं. क्या ये ऑफर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं?

Reported By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Jun 2026 10:58 PM (IST)
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Credit Card Limit: अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये बात तो जानते ही होंगे कि बैंक हर थोड़े समय में आपको लिमिट बढ़ाने के ऑफर देता है. कई लोग सोचते हैं कि ऐसा उनके क्रेडिट स्कोर या अच्छे कस्टमर व्यवहार की वजह से हो रहा है. कई लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली सच्चाई नहीं जानते हैं. तो आइये बताते हैं कि खिर बैंक इस तरह के ऑफर देता क्यों है और क्या ये ऑफर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं.

क्यों मिलती है ज्यादा क्रेडिट लिमिट?
दरअसल हाल ही में इस बारे में फ्लेक्सी कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एनडीटीवी के साथ बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने बताया कि, आपके वित्तीय व्यवहर के चलते  बैंक आपको इस तरह के ऑफर देता है. ग्राहक की आपकी आय, क्रेडिट स्कोर, पेमेंट का रिकॉर्ड और मौजूदा कर्ज को देखकर तय किया जाता है कि आपको कितनी क्रेडिट लिमिट दी जा सकती है. यदि बैंक आपकी इन अच्छी वित्तीय आदतों को देखता है तबही वो आपको समय-समय पर ज्यादा लिमिट का ऑफर मिल सकता है.

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ज्यादा लिमिट नहीं होती खराब
वैसे ज्यादा क्रेडिट लिमिट हमेशा खराब नहीं होती है. सही तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तब ये आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है. ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है, यानी बकाया लिमिट का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं. आमतौर पर कहा जाता है कि कुल क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. 

ऐसे करें ज्यादा लिमिट का इस्तेमाल
यदि आपको कार्ड की ज्यादा लिमिट मिली है तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसे बिना मतलब केवल खर्च करते रहें. केवल लाइफस्टाइल सुधारने और शॉपिंग करने में ही. बल्कि क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी के समय बैकअप के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए. लोगों को इसे इमरजेंसी फंड का ऑप्शन नहीं मानना चाहिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर काफी ज्यादा होती है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 17 Jun 2026 10:58 PM (IST)
Tags :
Bank Credit Card Credit Card Limit Offer
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