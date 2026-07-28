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हिंदी न्यूज़बिजनेसबिना ऑफिस और दुकान के शुरू करें अपना बिजनेस, होगी शानदार कमाई

बिना ऑफिस और दुकान के शुरू करें अपना बिजनेस, होगी शानदार कमाई

Home Business Ideas: क्या आप भी घर से कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. कई ऐसे बिजनेस हैं, जिन्हें अब घर बैठे शुरू कर सकते हैं और उससे आपकी अच्छी कमाई हो सकती है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 28 Jul 2026 03:30 PM (IST)
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  • सोशल मीडिया प्रबंधन और सिलाई का काम भी घर से करें।

Home Business Ideas: आज की बढ़ती महंगाई में एक व्यक्ति की प्राइवेट नौकरी से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से हर व्यक्ति बिजनेस भी शुरू नहीं कर पाता. ऐसे में अगर आप कई दिनों से घर से कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे बिजनेस हैं, जिन्हें आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं होगी.

होम बेकरी से कमा सकते हैं पैसे

अगर आपको केक, पेस्ट्री या बेकिंग से जुड़ा काम आता है तो आप अपने घर से ही इसका बिजनेस शुरू कर सकते है. आप यह सभी चीज बनाकर लोगों से ऑर्डर ले सकते हैं. खासकर बर्थडे या किसी त्योहार के समय में आपकी बिक्री बढ़ सकती है और आप यह सब बेचकर घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं.

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ऑनलाइन सर्विस देकर करें कमाई

आज भी कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें टिकट बुक करना, कोई फॉर्म भरना या फिर अन्य किसी तरह की ऑनलाइन काम करने में दिक्कत आती है तो आप ऐसे लोगों को ऑनलाइन सेवाएं देकर भी घर बैठे कमाई कर सकते हैं. 

योगा क्लास शुरू करें

अगर आपको योग और फिटनेस से जुड़ी अच्छी जानकारी है तो आप घर से लोगों को ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं. आज के समय में कई लोग बाहर न जाकर घर बैठे योगा और डांस सीखते हैं. ऐसे में आप भी योगा क्लास शुरू करके घर से ही अच्छी कमाई कर सकते हैं.

दूसरों के सोशल मीडिया मैनेज करें

आजकल सोशल मीडिया के जरिए लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. ऐसे में आप भी दुकानों, रेस्टोरेंट, सैलून के सोशल मीडिया अकाउंट मैनज कर सकते है. आप रोजाना पोस्ट, रील डाल सकते हैं, जिसके बदले आप महीने के तय फीस ले सकते हैं. यह काम भी आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं और हर महीने आपकी अच्छी-खासी कमाई हो सकती है. 

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घर से शुरू करें सिलाई का काम

अगर आपको सिलाई आती है तो आप घर बैठे ही अपना कपड़े सिलने का काम शुरू कर सकते हैं. आप ग्राहकों के सूट, ब्लाउज, साड़ी फॉल-पिको जैसे कई काम करके पैसे कमा सकते हैं. त्योहार और शादी के सीजन के समय तो आपके पास ग्राहकों की लाइन लग सकती है. इसमें न ही आपको बहुत ज्यादा निवेश करना होगा और न ही दुकान खोलने की जरूरत है. घर बैठे आराम से ये काम किया जा सकता है. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 28 Jul 2026 03:30 PM (IST)
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