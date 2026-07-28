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हिंदी न्यूज़बिजनेसGDP Growth: कच्चे तेल ने हिलाई भारत की GDP, पिछले साल के मुकाबले धीमी रहेगी रफ्तार

GDP Growth: कच्चे तेल ने हिलाई भारत की GDP, पिछले साल के मुकाबले धीमी रहेगी रफ्तार

GDP Growth: भारत की जीडीपी ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी कम रहने वाली है, इसका खुलासा हाल ही में आई रॉयटर्स की रिपोर्ट में हुआ है. आइये जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 28 Jul 2026 04:15 PM (IST)
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  • ईरान युद्ध, महंगाई से भारत की जीडीपी वृद्धि धीमी रहेगी.
  • 2026-27 में जीडीपी 6.6% रहेगी, पिछले साल 7.7% थी.
  • निजी निवेश धीमा, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ा रही दबाव.
  • 90% कच्चा तेल आयात महंगाई बढ़ाएगा, रोजगार भी प्रभावित.

GDP Growth: भारत ने इस साल की शुरुआत में ही बहुत कुछ देखा है. पहले ईरान- यूएस के बीच युद्ध, इस युद्ध की वजह से देश में बढ़ती महंगाई. जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतों का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है. इसी युद्ध की वजह से लगता है भारत की इस साल की GDP ग्रोथ भी धीमी रहने वाली है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि बल्कि हाल ही में आई Reuters की एक सर्वे रिपोर्ट का कहना है.

2026-27 की GDP ग्रोथ होगी स्लो
दरअसल हाल ही में रॉयटर्स की एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले काफी धीमी रह सकती है. अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि GDP 6.6 प्रतिशत रहेगी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 7.7 प्रतिशत थी. अगले वित्त वर्ष (2027-28) में इसमें हल्का सुधार होकर 6.8% रहने का अनुमान है.

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क्यों होगी GDP ग्रोथ स्लो?
ये सर्वे हाल ही में 21 से 27 जुलाई के बीच हुआ है, जिसमें करीब 42 अर्थशास्त्रियों ने हिस्सा लिया. उनका कहना है कि प्राइवेट इनवेस्टमेंट की धीमी रफ्तार और ईरान युद्ध के कारण बढ़ी कच्चे तेल की कीमतें भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रही हैं. देश में अभी भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सरकार के खर्च की बड़ी भूमिका है. कई अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है कि ऑफिशियल GDP आंकड़े अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति से बेहतर तस्वीर दिखा सकते हैं.

बढ़ गया प्राइवेट इनवेस्टमेंट
जनवरी-मार्च तिमाही में प्राइवेट इनवेस्टमेंट 10.8 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन कंपनियां अभी भी बड़े निवेश करने से बच रही हैं. इसकी वजह भविष्य में मांग को लेकर अनिश्चितता है. इससे नए रोजगार पैदा होने की रफ्तार भी प्रभावित हो सकती है. इस बीच, अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं. भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए महंगा तेल महंगाई और आर्थिक विकास दोनों पर असर डाल सकता है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 28 Jul 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Crude Oil GDP Growth Indias Slow GDP Growth
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