खिल गए चेहरे जब 1062 का शेयर 1470 रुपये पर हुआ लिस्ट, IPO में पैसा लगाने वाले हुए मालामाल

Corona Remedies Listing: दिग्गज फार्मा कंपनी कोरोना रेमेडीज (Corona Remedies) के शेयरों ने सोमवार, 15 दिसंबर को शेयर बाजार में दमदार एंट्री ली. इसके शेयर ने NSE पर इश्यू प्राइस 1,062 रुपये के मुकाबले 38.42 परसेंट चढ़कर 1,470 रुपये पर शुरुआत की, जबकि BSE पर भी स्टॉक ने अपने पहले ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत इश्यू प्राइस से 36.72 परसेंट के प्रीमियम यानी कि 1,452 रुपये पर की.

इस हिसाब से अगर देखें, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ में अपने निवेश पर 5,712 रुपये का मुनाफा हुआ है, जिन्हें 14 इक्विटी शेयरों का एक लॉट मिला था. वहीं, HNI इन्वेस्टर्स को अपने 2,08,152 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर 79,968 रुपये का फायदा हुआ. इन्हें 196 इक्विटी शेयरों के 14 लॉट मिले थे.

GMP से लिस्टिंग गेन की थी उम्मीद

हालांकि, कोरोना रेमेडीज की लिस्टिंग उम्मीद के मुताबिक ही रही क्योंकि शेयर बाजार में डेब्यू करने से पहले कोरोना रेमेडीज के शेयर ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में 340-350 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड करते नजर आ रहे थे, जिससे निवेशकों के लिए 32-33 परसेंट के लिस्टिंग गेन का अंदाजा लगाया जा रहा था. बोली लगाने के दौरान GMP लगभग 300 रुपये था.

कोरोना रेमेडीज का IPO 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच खुला रहा. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1,008-1,062 रुपये प्रति शेयर रखा गया. कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए टोटल 655.37 करोड़ रुपये जुटाए, जो पूरी तरह से 61,71,101 इक्विटी शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) रहा.

क्या रहा सब्सक्रिप्शन स्टेटस?

सब्सक्रिप्शन के दौरान कोरोना रेमेडीज के आईपीओ को लेकर निवेशकों में जबरदस्त रूझान देखने को मिला. यह इश्यू 137.04 गुना सब्सक्राइब हुआ. आईपीओ के लिए टोटल 41.87 लाख से ज्यादा शेयरों के लिए 66,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की बोलियां लगीं. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स (QIBs) ने 278.52 गुना, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) ने 208.88 गुना सब्सक्राइब किया. वहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स और कर्मचारियों के लिए अलॉटमेंट क्रमशः 28.73 गुना और 14.72 गुना सब्सक्राइब हुए.



क्या करती है कंपनी?

अगस्त 2004 में बनी, अहमदाबाद की कोरोना रेमेडीज एक फार्मास्युटिकल कंपनी है, जिसका पोर्टफोलियो महिलाओं की हेल्थकेयर, कार्डियोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी और इलाज के कई दूसरे सेगमेंट्स में फैला हुआ है. कंपनी इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग भी करती है. इसके पास 71 ब्रांड का एक बड़ा पोर्टफोलियो है और 22 राज्यों में 2,671 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं.

ब्रोकरेज फर्म इस इश्यू को लेकर काफी पॉजिटिव थे और इसे सब्सक्राइब करने की सलाह दे रही थीं. JM फाइनेंशियल, IIFL कैपिटल सर्विस और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी कोरोना रेमेडीज IPO के बुक रनिंग लीड मैनेजर थे और बिगशेयर सर्विस ने इस इश्यू के रजिस्ट्रार के तौर पर काम किया.

