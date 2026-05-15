CNG Price Hike: पेट्रोल- डीजल के बाद हाल ही में CNG की कीमतें भी दिल्ली औक मुंबई में बढ़ गई हैं. जिसकी वजह से अब आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. ये महंगाई की मार हर आम व्यक्ति जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सीएनजी के भरोसे ट्रेवल करता है उसकी जेब पर पड़ने वाली है.

दिल्ली और मुंबई में अब CNG की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो बढ़ा दी गई है. जिसके बाद दिल्ली में CNG का दाम 77.09 रुपये से बढ़कर 79.09 रुपये प्रति किलो हो गया है. तो वहीं मुंबई और आसपास के इलाकों में CNG अब 84 रुपये प्रति किलो मिलेगी.

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दिल्ली के मुकाबले मुंबई में महंगी CNG, क्यो?

दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगहों पर CNG की कीमत में 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. दोनों जगह एक जैसी कीमत बढ़ी है, फिर भी दोनों जगहों की कीमतों में इतना फर्क क्यों? ये सवाल हर किसी के मन में है. दरअसल मुंबई में CNG की कीमत दिल्ली से ज्यादा है क्योंकि मुंबई को महंगी विदेशी LNG (गैस) ज्यादा खरीदना पड़ती है. वहां टैक्स (VAT) ज्यादा है. गैस पहुंचाने और वितरण का खर्च भी ज्यादा आता है. वहीं दिल्ली में गैस सप्लाई अपेक्षाकृत सस्ती पड़ती है, इसलिए यहां पर कीमतें थोड़ी कम हैं.

आम आदमी पर पड़ेगा असर

दिल्ली और मुंबई में बड़ी संख्या में ऑटो, टैक्सी और बसों में CNG का ही इस्तेमाल किया जाता है. अब CNG के महंगा होने से यहां ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ सकता है. बस ऑपरेटरों पर भी दबाव बढ़ेगा और रोज यात्रा करने वाले लोगों का खर्च भी बढ़ सकता है. इसी बीच कीमतें बढ़ने के साथ ही मुंबई में ऑटो यूनियनों ने किराया बढ़ाने की मांग भी शुरू कर दी है. वे बेस किराए में 1 रुपये बढ़ाने की बात कर रहे हैं.

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महंगी क्यों हुई CNG?

बता दें कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मज में सप्लाई रुकने से दुनिया भर में कच्चे तेल और गैस की कीमतों बढ़ोतरी हुई है. जिसकी वजह से ही हाल ही में पेट्रोल- डीजल में भी 3 रुपये की बढ़ोतरी भारत में की गई है.

