PM मोदी के UAE दौरे से LPG की टेंशन खत्म! आएगा भारी निवेश, इन सेक्टर्स की चमकेगी किस्मत

PM Modi UAE Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पांच देशों के दौरे पर हैं. इस दौरान शुक्रवार को उनका पहला पड़ाव UAE (संयुक्त अरब अमीरात) रहा है. यहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद उल नाहयान के साथ मुलाकात की. ना केवल मुलाकात बल्कि इस दौरान उन्होंने एक समझौते (MOU) पर भी साइन किया है. यूएस और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और बढ़ती महंगाई के बीच पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है.

पेट्रोलियम भंडार के लिए हुआ समझौता

अपने इस यूएई के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE के राष्ट्रपति के साथ मिलकर एमओयू पर साइन किया है. जिसमें रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर भी सौदा किया गया है. पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपित के बीच एलपीजी की सप्लाई को लेकर समझौता हुआ है. इसके अलावा भारत और यूएई के बीच गुजरात के वाडिनार में जहाजों की मरम्मत के लिए भी समझौता भी शामिल है.

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भारत में आएगा भारी निवेश

इतना ही नहीं इस दौरान पीएम मोदी ने भारत में भारी निवेश को लेकर भी इंतजाम कर लिया है. इस मुलाकात के दौरान ही यूएई ने ऐलान किया है कि वो भारत में 5 अरब डॉलर का निवेश करेंगे. ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में निवेश किया जाएगा. इस दौरान पीएम मोदी ने भी हर हालात में यूएई के साथ खड़े रहने की बात कही है.

अबू धाबी में चल रही इस वार्ता के दौरान पीएम मोदी बोले, 'भारत हर परिस्थिति में संयुक्त अरब अमीरात के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा. शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देगा.' इसके आगे उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कहा कि इसका स्वतंत्र रहना और खुला रहना जरूरी है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए.

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