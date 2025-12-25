क्रिसमस के मौके पर केक और चॉकलेट की मिठास, जानें भारत में कितना बड़ा है बाजार

Christmas Cake and Chocolate: आज 25 दिसंबर को पूरे देश में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है. क्रिसमस के मौके पर केक और चॉकलेट की मांग बढ़ जाती है. इस दिन लोग बड़े शौख से केक खाते हैं. केक की डिमांड क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक बनी रहती है. क्रेक विक्रता तो इसके लिए नवंबर महीने से ही तैयारी शुरू कर देते हैं.

साथ ही विभिन्न प्रकार की चॉकलेट की मांग भी खूब रहती है. अक्सर लोग एक-दूसरे को चॉकलेट गिफ्ट के तौर पर देते हैं. 28 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय चॉकलेट डे मनाया जाता है. भारतीय खाने में मीठे का महत्व बहुत अधिक है. भारतीय लोग हर खुशी के अवसर पर मीठा खाते और खिलाते है. आइए जानते हैं, चॉकलेट को लेकर कुछ दिलचस्प बातें.... .

भारतीय को चॉकलेट आती हैं पसंद

कैंडी , बार और विभिन्न प्रकार के चॉकलेट लोगों की पहली पसंद है. डॉर्क चॉकलेट खाने की सलाह तो डॉक्टर भी देते हैं. डॉर्क चॉकलेट खाने से कई स्वास्थ्य संबंधी लाभ होते हैं. पिछले कुछ सालों में भारतीयों में चॉकलेट खाने की आदत में तेजी भी देखी गई है. टीवी 9 भारतवर्ष में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में चॉकलेट का बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है.

क्या कहती है रिपोर्ट?

मोर्डोर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, भारत में लगातार चॉकलेट बाजार में बढ़ोतरी हो रही है. साल 2025 में इसका आकार करीब 2.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो 2030 तक बढ़कर 3.58 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है. यानी इसमें हर साल लगभग 7.63 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

इस तेजी के पीछे लोगों की बढ़ती आमदनी, पसंद में बदलाव और सेहत को लेकर जागरूकता हैं. अब लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, सेहत को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट का चयन कर रहे हैं. हेल्दी विकल्प जैसे डार्क या शुगर-फ्री चॉकलेट्स लोगों की पसंद बन रही हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और रिटेल स्टोर्स भी लगातार अपनी रेंज बढ़ा रहे हैं, जिससे चॉकलेट अब ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है.

भारतीयों को पसंद आ रहा हेल्दीयर चॉकलेट

भारतीयों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हेल्दीयर चॉकलेट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार है. हेल्थ को लेकर हो रही जागरूकता के कारण लोग अब शुगर-फ्री, ऑर्गेनिक वैरिएंट्स और हाई कोको कंटेंट वाली डार्क चॉकलेट को पसंद कर रहे हैं.

कंपनियां भी इस बदलते ट्रेंड को समझ कर अपनी तैयारियां में बदलाव कर रही है. बड़ी कंपनियों से लेकर छोटी कंपनियां तक हेल्दीयर वर्जन वाले चॉकलेट और इसकी यूनिक पैकजिंग पर ध्यान दे रहे हैं.

