Stock Market Holiday 2026: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं. आज, गुरुवार 25 दिसंबर को शेयर बाजार का इस साल का आखिरी ट्रेडिंग पब्लिक हॉलिडे है. क्रिसमस के अवसर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर आज ट्रेडिंग बंद है. इस दौरान इक्विटी, डेरिवेटिव्स और करंसी सेगमेंट में कोई व्यापार नहीं होगा.

साथ ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) भी क्रिसमस को लेकर बंद हैं. अगले साल शेयर बाजार में होने वाली छुट्टियों को लेकर एनएसई की तरफ से लिस्ट जारी की गई है. आइए जानते हैं, साल 2026 में कौन-कौन से दिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग बंद रहेगी...

साल 2026 की एनएसई हॉलिडे लिस्ट

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से साल 2026 का हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया गया हैं. जिसके मुताबिक, साल 2026 में शेयर बाजार में कुल 15 दिन छुट्टी रहेगी. इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होती है. इस दिन शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होता है.

साल 2026 में पब्लिक हॉलिडे की शुरुआत 26 जनवरी से हो रही है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहेगा. इसके बाद 3 मार्च को होली के कारण शेयर बाजार में छुट्टी होगी. 26 मार्च को श्री राम नवमी और 31 मार्च को श्री महावीर जयंती की छुट्टी रहेगी. 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 14 अप्रैल को डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जयंती को शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा.

1 मई को महाराष्ट्र दिवस की छुट्टी होगी. इसके बाद 28 मई को बकरीद की छुट्टी रहेगी. 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी की छुट्टी होगी, जबकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती होने के कारण सामान्य ट्रेडिंग नहीं होगी. 20 अक्टूबर को दशहरा, 10 नवंबर को दिवाली-बलिप्रतिपदा और 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती की छुट्टी रहेगी. साल का आखिरी बड़ा त्योहार 25 दिसंबर को क्रिसमस पर कारोबार नहीं होगा.

साल 2026 में बाजार की पहली और आखिरी छुट्टी

एनएसई के हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, साल 2026 में शेयर बाजार की पहली ट्रेडिंग छुट्टी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर रहेगी. वहीं, साल की आखिरी ट्रेडिंग हॉलिडे 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर होगी.

