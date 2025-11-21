हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबिक गई चेनानी नाशरी टनलवे, जम्मू-कश्मीर में देश की सबसे बड़ी रोड टनल को ऑपरेट करती थी कंपनी

बिक गई चेनानी नाशरी टनलवे, जम्मू-कश्मीर में देश की सबसे बड़ी रोड टनल को ऑपरेट करती थी कंपनी

Chenani-Nashri Tunnel: जम्मू-कश्मीर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल को ऑपरेट करने वाली कंपनी बिक गई है. इसे 6145 करोड़ रुपये में Cube Highways & Infrastructure II Pte Ltd ने खरीदा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Nov 2025 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

Chenani-Nashri Tunnel: IL&FS ग्रुप ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी चेनानी नाशरी टनलवे लिमिटेड (CNTL) को आखिरकार बेच ही दिया. इसे 6,145 करोड़ रुपये में Cube Highways & Infrastructure II Pte Ltd ने खरीद लिया. इस डीस से मिले पैसों का इस्तेमाल बैंकों से लिए गए कर्ज को चुकाने में करेगी.

कंपनी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, ड्यूश बैंक, इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और यूको बैंक का कर्ज है इसलिए डील से मिली रकम में से 5,454 करोड़ रुपये कर्ज चुकाने में चले जाएंगे. इस डील से लेंडर्स को एक्सपोजर और सीनियरिटी के आधार पर 98 परसेंट से 124 परसेंट तक की रिकवरी मिलेगी. सेटलमेंट आने वाले दिनों में पूरी होने की उम्मीद है.

61,000 करोड़ का कर्ज चुकाना टारगेट

IL&FS ने कहा कि 5,454 करोड़ रुपये चुकाने के बाद उस पर टोटल 48,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज रह जाएगा, जबकि मार्च 2025 में यह 45,000 करोड़ से ज्यादा बताया गया था। IL&FS का कुल कर्ज चुकाने का टारगेट 61,000 करोड़ बना हुआ है. चेनानी नाशरी टनलवे लिमिटेड को बेचने के लिए IL&FS को कई मंजूरियां लेनी पड़ी. इनमें क्रेडिटर्स की कमेटी, जस्टिस (रिटायर्ड) डीके जैन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और संबंधित कंपनी बोर्ड शामिल रहीं. 

क्या करती है कंपनी? 

CNTL डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल (चेनानी-नाशरी टनल) को ऑपरेट करती है, जो भारत की सबसे लंबी ऑपरेशनल रोड टनल है. यह प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एन्युइटी-बेस्ड कंसेशन के तहत जम्मू और श्रीनगर के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी देता है, जो मार्च 2032 तक चलेगा.

चेनानी नाशरी टनलवे की कुछ खास बातें

  • 3,720 करोड़ रुपये में बनी इस टनल से जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी 41 km से घटकर 9.2 km रह गई है. 
  • इस प्रोजेक्ट को बनाने में 1,500 इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, स्किल्ड वर्कर और मजदूरों ने साथ मिलकर काम किया था. 
  • टनल को आकर्षक दिखाने के लिए इसमें 6,000 LED मल्टीपल कलर लाइट का इस्तेमाल किया गया है. 
  • टनल में हर 75 मीटर पर एक CCTV लगा हुआ है. 
  • 50km/hr की स्पीड लिमिट से टनल को खत्म करने में 12-15 मिनटका वक्त लगता है. 
  • इसमें दो ट्यूब और 29 क्रॉस-पैसेज हैं, जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी एक खास लेन है. 
  • हर 12 मीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पर नजर रखते हैं. 
  • ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के जरिए चौबीसों घंटे ट्रैफिक पर नजर रखा जाता है. 

 

ये भी पढ़ें:

जिसके लिया चीन से भर-भरकर लिया लोन, अब वही 'भूतिया रास्ता' बन गया गले की फांस; काम का नहीं CPEC 

Published at : 21 Nov 2025 03:20 PM (IST)
Tags :
Jammu And Kashmir Jammu And Kashmir. Cube Highways & Infrastructure
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Advertisement

वीडियोज

Fatafat News: बच्ची के आरोपी को कड़ी सजा की मांग | Rajasthan | Malegaon | ED Raid | SIR | Headlines
Rajasthan Dausa Accident: राजस्थान में कंटेनर पलटने से हो गया बड़ा गंभीर हादसा | ABP News Today
Delhi Car Blast पर आतंकी साजिश को लेकर शाहीन का बहुत बड़ा खुलासा
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | एल्विश यादव सपोर्ट | बिग बॉस 19 और अधिक
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | मृदुल की नतालिया से मुलाकात | बिग बॉस 19 के राज़ और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज, वीडियो वायरल
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
यूटिलिटी
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget