Stock Market Holiday: दिसंबर का महीना आज से शुरू हो चुका है. आज महीने का पहला दिन सोमवार है इसलिए भारतीय शेयर बाजार खुला रहेगा. आमतौर पर शेयर बाजार शनिवार और रविवार के दिन बंद रहता है.

इसके अलावा, पब्लिक हॉलिडेज पर भी शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होता है.रही बात दिसंबर की, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की ऑफिशियल हॉलिडे लिस्ट से पता चलता है कि दिसंबर का महीना काफी एक्टिव रहने वाला है. इस दौरान वीकेंड की छुट्टियों के अलावा, सिर्फ एक ट्रेडिंग हॉलिडे शेड्यूल्ड है. दिसंबर के महीने में कुल मिलाकर स्टॉक मार्केट नौ दिन बंद रहेंगे.

दिसंबर में सिर्फ 1 पब्लिक हाॅलिडे

दिसंबर में पब्लिक हॉलिडे सिर्फ 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन है. इस दिन शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी. इस मौके पर BSE में इक्विटी सेगमेंट से लेकर इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट्स, SLB सेगमेंट, ट्राई पार्टी रेपो, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स (EGR), NDS-RST, कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट कहीं भी कारोबार नहीं होगा.

इसी तरह से NSE में भी इक्विटीज, इक्विटी डेरिवेटिव्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बॉरोइंग स्कीम्स, न्यू डेट सेगमेंट्स, निगोशिएटेड ट्रेड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इंट्रेस्ट रेट डेरिवेटिव्स सभी सेगमेंट्स बंद रहेंगे.

इसके अलावा, मार्केट सभी शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे- 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, और 28 दिसंबर. यानी कि इस साल निवेशकों को 22 ट्रेडिंग सेशन में भाग लेने का मौका मिला. इस साल शेयर बाजार में टोटल 14 ट्रेडिंग हॉलिडे रहे और इनमें से क्रिसमस साल का आखिरी फेस्टिव ब्रेक है.

निवेशकों का मजबूत हुआ भरोसा

सेंसेक्स पर HDFC बैंक, भारती एयरटेल और इंफोसिस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, SBI और कोटक महिंद्रा बैंक ने अहम सपोर्ट दिया. इस हफ्ते दोनों बेंचमार्क इंडेक्स ने लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त दर्ज की, जो लगभग 0.5 परसेंट तक बढ़ा. बजाज ब्रोकिंग रिसर्च ने कहा, ''28 नवंबर को भारतीय बाजार लगभग फ्लैट बंद हुए और निफ्टी 26,200 के लेवल के करीब रहा. भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर हो रही पॉजिटिव बातचीत से निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ. दूसरी तिमाही का GDP और IIP डेटा भी जल्द आने वाला है इसलिए कुल मिलाकर आउटलुक अच्छा बना हुआ है.''

