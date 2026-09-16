UPI पर चार्ज, आम जनता के लिए ये 5 चीजें रहेंगी बिल्कुल फ्री

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom छोटे दुकानदारों को 1 लाख तक UPI MDR छूट।

आज के डिजिटल दौर में लोग छोटे से बड़े सामान के लिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. जब से डिजिटल पेमेंट की सुविधा आई है, तब से लोगों ने कैश लेकर बाहर जाना काफी कम कर दिया है. लेकिन इस बीच UPI पर चार्ज लगने की खबरों ने आम व्यक्ति के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या अब UPI से कहीं भी भुगतान करने पर उनको अपनी जेब से चार्ज देना पड़ेगा?

कई चीजें रहेंगी मुफ्त

इस बात की जानकारी होना काफी जरूरी है कि आम जनता के लिए कई चीजें बिल्कुल मुफ्त रहेंगी. यानी जैसे पहले UPI से भुगतान करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं काटा जाता था, अभी भी वैसे ही कई चीजों पर कई एक्स्ट्रा चार्ज का नियम लागू नहीं किया जाएगा. अब जानते हैं कि आखिर आम जनता के लिए कौन सी चीजें फ्री रहेंगी?

कौन-कौन से चार्ज रहेंगी फ्री?

1.2000 तक के पेमेंट पर भी नहीं लगेगा चार्ज

अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और 2000 रुपये या फिर उससे कम का सामान खरीदते हैं और UPI के जरिए भुगतान करते हैं तो 2000 रुपये तक का भुगतान करने पर भी MDR नहीं लगेगा. यानी ग्राहक को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा. ग्राहक ने जितने रुपये का सामान खरीदा है वे केवल उसके पैसे देगा.

2.UPI इस्तेमाल की कोई फीस नहीं

आम लोगों को UPI का इस्तेमाल करने के लिए हर महीने कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी. लेकिन ये जरूर है कि NPCI इस बात की लिमिट तक कर सकता है कि रोजाना कितने ट्राजैंक्शन किए जा सकते हैं.

3.दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजना रहेगा फ्री

अगर आप UPI की मदद से अपने भाई-बहन या फिर किसी दोस्त को पैसे भेजते हैं तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा. मानलीजिए, आपने 5000 रुपये भेजे तो इस पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा. यानी आप चाहे 2000 भेजे या फिर 10000 UPI से पेमेंट करना बिल्कुल मुफ्त रहेगा.

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4.छोटे कारोबारियों को भी मिलेगी राहत

छोटे कारोबारी जैसे रेहड़ी-पटरी वाले और छोटी-मोटी दुकान लगाने वालों को भी राहत दी गई है. अगर उन्हें UPI के जरिए महीने में 1 लाख तक का ही पेमेंट मिलता है तो ऐसी स्थिति में भी MDR नहीं देना पड़ेगा.

5.दूसरे ने पैसा भेजा तो कटेगा चार्ज

आपको केवल UPI के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने पर ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, बल्कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको पैसे भेजता है तो ऐसी स्थिति में भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा. यानी UPI के जरिए पैसे रिसीव करने पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा.

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