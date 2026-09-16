सस्ता हुआ प्याज, सरकार के बफर स्टॉक से मंडियों में 9 फीसदी तक गिरे दाम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom त्यौहारों से पहले प्याज की कीमतें कम हुईं, जनता को राहत.

सरकारी प्रयासों से मंडियों में प्याज की आवक बढ़ी, कीमत गिरी.

अगले 1-2 हफ्ते में खुदरा भाव 5-10 रुपये घटेंगे.

खरीफ फसल की आवक से दाम और घटेंगे नवंबर में.

त्योहारों से पहले प्याज की कम हो रही कीमतों से जनता को बड़ी राहत मिली है. इसके पीछे मंडियों में प्याज की बढ़ती आवक है. सरकार ने अपने बफर स्टॉक से प्याज उतारकर कीमतों को कम करने में काफी मदद की है.

सरकार का कहना है कि प्याज की उपलब्धता संतोषजनक है और आने वाले महीनों में सप्लाई में और सुधार होने की उम्मीद है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2 सितंबर से 11 सितंबर के बीच प्याज की अखिल भारतीय औसत मॉडल कीमत 9.1% घटकर 3,721 रुपये प्रति क्विंटल से 3,383 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है.

सरकार ने क्या अपनाई स्ट्रैटेजी?

NCCF और NAFED जैसी सरकारी एजेंसियों के जरिए मोबाइल वैन और खुदरा दुकानों पर प्याज 35 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है. इतना ही नहीं, अधिक खपत वाले शहरों में सप्लाई तेजी से बढ़ाने के मकसद से विशेष 'कांदा एक्सप्रेस' ट्रेनों और सड़क मार्ग का सहयोग लिया जा रहा है. इनके जरिए अब तक करीब 9,200 मीट्रिक टन प्याज भेजा जा चुका है.

मंडियों में बढ़ी सप्लाई

मंडियों में प्याज की आवक भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रही है. 2 अप्रैल से 11 सितंबर के बीच देश भर की मंडियों में लगभग 85.06 लाख मीट्रिक टन (LMT) प्याज की सप्लाई की जा चुकी है. यह पिछले साल की समान अवधि के 82.48 LMT के मुकाबले 3.14% ज्यादा है.

महाराष्ट्र जैसे प्याज पैदा करने वाले प्रमुख राज्य में इस दौरान मंडी में औसत कीमत 4,011 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 3,842 रुपये प्रति क्विंटल हो गई, जो लगभग 4.2% की गिरावट है. सरकार का भी कहना है कि देश में इस वक्त प्याज की उपलब्धता अभी अच्छी स्थिति में है. उम्मीद है कि खरीफ और लेट-खरीफ फसलों का उत्पादन अच्छा रहेगा, जिससे आने वाले महीनों में सप्लाई और बढ़ सकती है.

रिटेल स्तर पर कब कम होगी कीमत?

सरकार के चलाए जा रहे प्रयासों का असर थोक मंडियों के साथ-साथ सामान्य खुदरा बाजारों में भी जल्दी देखे जाने की उम्मीद है. उम्मीद है कि अगले 1 से 2 हफ्तों में प्याज की कीमतों में 5 रुपये से 10 रुपये प्रति किलो की गिरावट आए. चूंकि इस साल भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे उत्पादक राज्यों में नई खरीफ फसल की कटाई में लगभग 3-4 हफ्तों की देरी हुई इसलिए बाजार में नई फसल की आवक अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर की शुरुआत में तेजी से बढ़ेगी. जैसे ही मंडियों में सप्लाई बढ़ेगी, दाम गिरते जाएंगे.

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