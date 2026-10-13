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हिंदी न्यूज़बिजनेससीनियर सिटीजंस की मौज, FD पर बंपर कमाई करा रहे ये 5 सरकारी बैंक

सीनियर सिटीजंस की मौज, FD पर बंपर कमाई करा रहे ये 5 सरकारी बैंक

वरिष्ठ नागरिकों को FD पर बैंक ऑफ बड़ौदा में 7.25 प्रतिशत, PNB और केनरा बैंक में 7.10 प्रतिशत, जबकि यूनियन बैंक और SBI में 7.05% तक ब्याज मिल सकता है. निवेश से पहले दरों और शर्तों की पुष्टि जरूर करें.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 13 Oct 2026 03:47 PM (IST)
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रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी बनाए रखना वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी जरूरत होती है. ऐसे में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) निवेश का एक लोकप्रिय विकल्प है, क्योंकि इसमें पहले से तय ब्याज दर के आधार पर रिटर्न मिलता है. देश के कई सरकारी बैंक वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले अधिक ब्याज देते हैं.

आइए जानते हैं कि किन पांच सरकारी बैंकों में FD कराने पर बुजुर्गों को बेहतर ब्याज मिल सकता है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 अक्टूबर साल 2026 को रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया है. इसके बाद बैंकों की जमा दरों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, रेपो रेट बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि सभी बैंक तुरंत FD पर ब्याज बढ़ा देंगे. यह फैसला बैंकों की वित्तीय जरूरतों और जमा राशि की मांग पर भी निर्भर करता है. उपलब्ध ब्याज दरों के मुताबिक, वरिष्ठ नागरिक इन सरकारी बैंकों की FD योजनाओं पर विचार कर सकते हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा

इसमें सबसे ऊपर में बैंक ऑफ बड़ौदा पहले स्थान पर है. बैंक वरिष्ठ नागरिकों को FD पर अधिकतम 7.25 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है, जबकि सामान्य ग्राहकों के लिए अधिकतम दर 6.60 प्रतिशत बताई गई है.

पंजाब नेशनल बैंक 

पंजाब नेशनल बैंक में वरिष्ठ नागरिकों को FD पर अधिकतम 7.10 प्रतिशत ब्याज मिल सकता है. वहीं, सामान्य ग्राहकों के लिए अधिकतम ब्याज दर 6.60 प्रतिशत है.

केनरा बैंक 

केनरा बैंक भी वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.10 प्रतिशत ब्याज दे रहा है. सामान्य ग्राहकों के लिए इसकी अधिकतम दर 6.60 प्रतिशत बताई गई है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 

यूनियन बैंक में वरिष्ठ नागरिकों को FD पर अधिकतम 7.05 प्रतिशत ब्याज मिल सकता है. सामान्य ग्राहकों के लिए अधिकतम दर 6.55 प्रतिशत है.

भारतीय स्टेट बैंक 

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI में वरिष्ठ नागरिकों को FD पर अधिकतम 7.05 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है. सामान्य ग्राहकों के लिए अधिकतम दर 6.45 प्रतिशत बताई गई है.

FD कराने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

वरिष्ठ नागरिकों को निवेश करने से पहले FD की अवधि, ब्याज भुगतान के विकल्प और समय से पहले पैसा निकालने पर लगने वाले शुल्क की जानकारी लेनी चाहिए. अलग-अलग अवधि पर ब्याज दरें अलग हो सकती हैं, इसलिए केवल अधिकतम दर देखकर निवेश करना सही नहीं है.

इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जैसे विकल्पों की भी तुलना कर सकते हैं. निवेश का चुनाव अपनी नियमित खर्चों की जरूरत, उपलब्ध बचत और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर करना बेहतर रहता है.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 03:47 PM (IST)
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