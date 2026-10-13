बर्थडे पर सारा तेंदुलकर ने ग्लैमर से ढाया कहर, देखें किस तरह मनाया 29वां जन्मदिन

सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने अपना 29वां जन्मदिन खास अंदाज में मनाया. इस मौके पर उनके स्टाइलिश लुक से लेकर दोस्तों और परिवार के साथ बिताए पलों तक, हर चीज चर्चा में रही. सारा ने अपने जन्मदिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की इनमें वो खूबसूरत अंदाज में नजर आईं. भाभी सानिया चंदोक के साथ उनकी तस्वीरों ने भी लोगों का ध्यान खींचा.

सारा तेंदुलकर का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को हुआ था. उन्होंने 12 अक्टूबर 2026 को अपना 29वां जन्मदिन मनाया. इस खास दिन पर उन्होंने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताया. जन्मदिन की तस्वीरों में उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आई. उन्होंने अपने खास दिन के कई पल सोशल मीडिया पर शेयर किए.

जेब्रा प्रिंट ड्रेस में दिखा ग्लैमरस अंदाज

जन्मदिन के मौके पर सारा का ड्रेस भी चर्चा में रहा. उन्होंने ब्लैक और ऑफ-व्हाइट रंग की जेब्रा प्रिंट वाली मिनी ड्रेस पहनी थी. इस ड्रेस में वो काफी स्टाइलिश नजर आईं. उन्होंने अपने लुक को सिल्वर ईयररिंग्स और हल्की एक्सेसरीज के साथ पूरा किया. उनकी तस्वीरों में उनका फैशन और आत्मविश्वास देखने को मिला.

सारा के जन्मदिन को खास बनाने में उनकी भाभी सानिया चंदोक की भी अहम भूमिका रही. सानिया ने उनके लिए सरप्राइज पार्टी रखी. इस दौरान दोनों ने साथ में तस्वीरें खिंचवाईं. सानिया ऑलिव ग्रीन रंग की ड्रेस में नजर आईं. दोनों की तस्वीरों से उनके बीच की अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली. सारा ने भी अपनी भाभी के साथ बिताए पलों को सोशल मीडिया पर शेयर किया.

केक और दोस्तों के साथ की मस्ती

जन्मदिन के जश्न में केक भी खास रहा. सारा ने केक के साथ तस्वीरें शेयर कीं. उनका केक भी चर्चा में रहा. इसके अलावा, वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती और अपने पालतू कुत्तों के साथ समय बिताती नजर आईं. इन तस्वीरों में उनके जन्मदिन का खुशनुमा माहौल दिखाई दिया.

सचिन तेंदुलकर ने बेटी को दी बधाई

सारा के जन्मदिन पर उनके पिता सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें खास अंदाज में बधाई दी. उन्होंने बेटी के लिए प्यार भरा संदेश शेयर किया और कहा कि अब सारा को अपनी पसंद का रास्ता चुनते हुए आगे बढ़ते देखना खुशी की बात है. सचिन के इस संदेश से बेटी के प्रति उनका प्यार साफ झलकता है.

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