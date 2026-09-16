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हिंदी न्यूज़बिजनेससिर्फ 17% दुकानदार देंगे 0.4% MDR, UPI के चार्ज पर आ गया बड़ा सर्वे

सिर्फ 17% दुकानदार देंगे 0.4% MDR, UPI के चार्ज पर आ गया बड़ा सर्वे

15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा 2,000 से अधिक UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR प्रस्तावित है. LocalCircles सर्वे में केवल 17% व्यापारी यह शुल्क वहन करने को तैयार दिखे.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 16 Sep 2026 01:25 PM (IST)
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अगर आप भी रोजमर्रा की खरीदारी के लिए UPI पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अहम है. UPI पेमेंट पर प्रस्तावित MDR को लेकर एक नया सर्वे सामने आया है. LocalCircles के सर्वे के मुताबिक, 2000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर 0.4% MDR देने के लिए सिर्फ 17% दुकानदार ही तैयार है, जबकि बड़ी संख्या में दुकानदार किसी भी तरह का चार्ज देने के लिए तैयार नहीं है. इससे यह साफ जाहीर होता है कि ज्यादातर व्यापारी एक्स्ट्रा चार्ज देने का बोझ नहीं उठाना चाहते हैं.  

इस सर्वे में देश के 242 जिलों के व्यापारियों और कारोबारियों से 32 हजार से ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिलीं. इनमें 48% जवाब टियर-1 जिलों, 33% टियर-2 जिलों और 19% टियर-3 व टियर-4 जिलों से आए. ऐसे में आइए जानते हैं कि दुकानदार UPI पर कितना चार्ज देने को तैयार हैं और MDR बढ़ने पर उनकी क्या राय है.

कितना MDR देने के लिए तैयार हैं दुकानदार?

  • 41% कारोबारियों ने कहा कि वे किसी भी तरह का MDR नहीं देना चाहते हैं. 
  • 9% व्यापारियों ने बताया कि वे UPI पेमेंट स्वीकार ही नहीं करते हैं. 
  • 15% व्यापारी अधिकतम 0.04% MDR देने को तैयार हैं.
  • 5% दुकानदार 0.1% तक चार्ज देने के लिए तैयार हैं. 
  • 8% व्यापारी 0.25% तक चार्ज देने को तैयार हैं. 
  • 5% व्यापारी 0.5% तक MDR देने के लिए तैयार हैं. 
  • करीब 12% व्यापारी 1% तक MDR वहन करने को तैयार हैं.

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चार्ज बढ़ने के साथ घटती गई व्यापारियों की सहमति

सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक,  करीब आधे व्यापारी कम से कम 0.04% MDR देने के लिए तैयार दिखे हैं. लेकिन जैसे-जैसे चार्ज बढ़ता गया, इसे स्वीकार करने वाले कारोबारियों की संख्या भी तेजी से घटती गई. करीब 35% कारोबारी 0.1% या उससे ज्यादा MDR देने को तैयार हैं, जबकि 25% व्यापारी 0.25% या उससे अधिक चार्ज स्वीकार करने के पक्ष में थे. वहीं MDR की दर 0.4% तक पहुंची, तो इसे स्वीकार करने वाले व्यापारियों की हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 17% रह गई.

2,000 रुपये तक के UPI पेमेंट पर क्या है नियम?

सरकार की ओर से 14 सितंबर को बैंकों और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को 2,000 रुपये तक के UPI ट्रांजेक्शन पर चार्ज नहीं लेने का निर्देश दिया गया. हालांकि, यह व्यवस्था RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले 2,000 रुपये तक के पेमेंट पर भी लागू है.

वहीं, 2,000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन इस छूट के दायरे में नहीं आते. ऐसे में बड़े UPI पेमेंट पर MDR (मल्टी-डिस्चार्ज रेट) को लेकर व्यापारियों और ग्राहकों के बीच काफी चिंता बनी हुई है. 

क्या होता है MDR?

Merchant Discount Rate (MDR) वह चार्ज है, जो किसी डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने के बदले व्यापारी को बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को देना पड़ता है. यानी आसान लफ्जों में समझें तो अगर यह चार्ज लागू होता है, तो इसका सीधा असर व्यापारी की लागत पर पड़ सकता हैं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
UPI MDR UPI Payment Charges
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