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हिंदी न्यूज़बिजनेसडीजल पर साढ़े 11 रुपये और ATF 14 रुपये बढ़ा विंडफॉल टैक्स, 16 नवंबर से लागू होंगे नए रेट

डीजल पर साढ़े 11 रुपये और ATF 14 रुपये बढ़ा विंडफॉल टैक्स, 16 नवंबर से लागू होंगे नए रेट

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Nov 2026 11:35 PM (IST)
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केंद्र सरकार ने डीजल और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल (ATF) को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार ने रातोंरात इसके निर्यात पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया है. वहीं पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स पहले की तरह शून्य रखा गया है. सरकार का ये फैसला 16 नवंबर 2026 से लागू हो गया है.

 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 16 Nov 2026 11:35 PM (IST)
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