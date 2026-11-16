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डीजल पर साढ़े 11 रुपये और ATF 14 रुपये बढ़ा विंडफॉल टैक्स, 16 नवंबर से लागू होंगे नए रेट
केंद्र सरकार ने डीजल और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल (ATF) को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार ने रातोंरात इसके निर्यात पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया है. वहीं पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स पहले की तरह शून्य रखा गया है. सरकार का ये फैसला 16 नवंबर 2026 से लागू हो गया है.
(ये खबर आगे बढ़ाई जा रही है....)(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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