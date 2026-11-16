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हिंदी न्यूज़बिजनेसदेश में महिलाओं ने सुधारी बेरोजगारी की दर, अक्टूबर में घटकर हुई 4.9%

देश में महिलाओं ने सुधारी बेरोजगारी की दर, अक्टूबर में घटकर हुई 4.9%

भारत में बेरोजगारी लगाता कम हो रही है, इसका अंदाजा हाल ही में आई अक्टूबर की रिपोर्ट से भी लगाया जा सकता है. इस हीने में देश में बेरोजगारी की दर घटकर 4.9% पर आ गई. इसका सारा क्रेडिट महिलाओं को जाता है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Nov 2026 07:15 PM (IST)
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भारत में बेरोजगारी की दर लगातार कम हो रही है. इस साल में लगातार हर महीने बेरोजगारी की दर का आंकड़ा गिरा है. अक्टूबर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है. सितंबर में बेरोजगारी दर 5% थी, जो अक्टूबर में घटकर 4.9% रह गई है. यानी अब पहले के मुकाबले थोड़े ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है. हालांकि ये मामूली आंकड़ा है, लेकिन फिर भी पिछले सालों की तुलना में ये देश के लिए काफी बड़ी बात है.

सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, बेरोजगारी दर में आई इस कमी की बड़ी वजह महिलाओं की रोजगार में बढ़ती भागीदारी है. खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में महिलाएं पहले के मुकाबले ज्यादा काम कर रही हैं.

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क्या कहते हैं आंकड़े?
दरअसल हाल ही नें केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने अक्तूबर महीने के आंकड़े जारी किए हैं. जिसके मुताबिक, अक्टूबर में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की बेरोजगारी दर सितंबर के मुकाबले कम हुई है. एक साल पहले अक्टूबर 2025 में ये दर 5.2% थी.

महिलाओं की वजह से आया बदलाव
इन आंकड़ो में ये भी साफ हुआ है कि ये बदलाव देश में महिलाओं के कारण आया है. अक्टूबर में महिलाओं की काम करने या काम तलाशने की भागीदारी बढ़कर 35% हो गई. सितंबर में ये आंकड़ा 34.6% था. ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की भागीदारी 38.9% से बढ़कर 39.5% हो गई है. वहीं शहरों में ये 25.9% पर स्थिर रही. इसका मतलब है कि गांवों में ज्यादा महिलाएं रोजगार से जुड़ रही हैं या काम की तलाश कर रही हैं.

अक्टूबर में घटी महिलाओं की बेरोजगारी
अक्टूबर के महीने में महिलाओं की बेरोजगारी दर घटकर 5% रह गई. सितंबर में ये 5.2% थी. इसमें ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर 3.9% से घटकर 3.8% हो गई. शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर 9.2% से घटकर 8.7% हो गई. तो वहीं पुरुषों की बेरोजगारी दर 4.9% पर स्थिर रही. ग्रामीण महिलाओं की 3.8% बेरोजगारी दर इस साल का अब तक का सबसे निचला स्तर है.

शहरों में घटी बेरोजगारी
अक्टूबर में शहरी इलाकों की बेरोजगारी दर 6.9% से घटकर 6.7% हो गई है. वहीं ग्रामीण इलाकों में ये दर 4.2% पर बनी रही. इसका मतलब है कि शहरों में बेरोजगारी में थोड़ी ज्यादा कमी आई, जबकि गांवों में स्थिति लगभग पहले जैसी रही है.

ये भी पढ़ें: Gold Silver Rate: आज फिर सस्ता हुआ सोना-चांदी, सिल्वर तो 5000 रुपए टूटी

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 16 Nov 2026 07:15 PM (IST)
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Unemployement Rate Women Employers
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