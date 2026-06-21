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हिंदी न्यूज़बिजनेसCredit Cards Rules: क्या विदेश में रहकर भी मिल सकता है भारतीय क्रेडिट कार्ड? जानिए NRIs के लिए क्या हैं नियम

Credit Cards Rules: क्या विदेश में रहकर भी मिल सकता है भारतीय क्रेडिट कार्ड? जानिए NRIs के लिए क्या हैं नियम

Credit Cards: अक्सर NRI के मन में एक सवाल होता है कि भारतीय बैंक NRI को क्रेडिट कार्ड देते हैं? लेकिन मंज़ूरी अक्सर बैंकिंग हिस्ट्री, कागज़ात पर ही निर्भर करती है. जानिए पूरी जानकारी.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 21 Jun 2026 06:18 PM (IST)
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Credit Card Rules: कई NRI के लिए भारतीय क्रेडिट कार्ड रखना लग्ज़री से ज़्यादा सुविधा की बात है. भारत में आज कई तरह के पेमेंट करने होते हैं, जैसे बिल भरना, सब्सक्रिप्शन का खर्च, परिवार का खर्च, होटल बुकिंग, शॉपिंग और कभी-कभी यात्रा की योजनाएं.

विदेशी बैंकिंग पर लगातार भरोसा करने के बजाय भारतीय कार्ड का इस्तेमाल करने से ये ट्रांज़ैक्शन अक्सर बहुत आसान हो जाते हैं और बहुत से लोगों की सोच के उलट, NRI को भारतीय क्रेडिट कार्ड बिल्कुल मिल सकते हैं. असल में कई भारतीय बैंक NRI ग्राहकों को कार्ड के लिए खासतौर से प्रसारित करते हैं. हालांकि यह तरिका आमतौर पर उतनी आसान नहीं होती जितनी कि भारत में रहने वाले आवेदकों के लिए होती है. 

कागज़ी कार्रवाई हो सकती है मुश्किल

दरअसल, NRI कागज़ी कार्रवाई  को लेकर ज़्यादातर आवेदक परेशान हो जाते हैं. इसकी वजह साफ है बैंक अक्सर कई तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जैसे पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा के कागज़ात, विदेश में पते का सबूत, PAN की जानकारी, नौकरी से जुड़े लेटर और विदेश में मिलने वाली सैलरी के डॉक्यूमेंट्स. कुछ बैंक भारत में पते का सबूत भी मांग सकते हैं.

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NRI के नजरिए से यह पूरी प्रक्रिया कभी-कभी कार्ड के लिए अप्लाई करने जैसा काम और कागज़ों पर अपनी पूरी फाइनेंशियल पहचान को फिर से बनाने जैसा ज़्यादा लग सकता है और आप किस देश में रहते हैं, इसके मुताबिक कंप्लायंस चेक ज़्यादा सख़्त हो सकते हैं क्योंकि बैंक अब ज़्यादा कड़े इंटरनेशनल वेरिफिकेशन नियमों के अनुसार काम करते हैं.

फिक्स्ड डिपॉज़िट-बेस्ड कार्ड सबसे आसान काम 

सबसे दिलचस्प बात यह कि कई NRI जिन्हें रेगुलर अप्रूवल पाने में मुश्किल होती है, वे आखिर में आसान रास्ता चुनते हैं 'सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड'. यह कार्ड बैंक में रखी जमा फिक्स्ड रकम या राशि के बदले जारी किए जाते हैं. चूंकि डिपॉज़िट सिक्योरिटी का काम करती है, इसलिए बैंक इन्हें मंज़ूरी देने के लिए ज़्यादा तैयार रहते हैं. यहां तक कि कई लोगों के लिए खासकर विदेश में लंबे समय तक रहने के बाद, यह भारतीय क्रेडिट प्रोफ़ाइल को फिर से शुरू करने या बनाए रखने का एक आसान तरीका बन जाता है. समय को देखते हुए, रेगुलर इस्तेमाल और समय पर पेमेंट करने से बाद में बेहतर कार्ड पाने की शर्तें भी बेहतर हो सकती है.

बैंक के लिए फाइनेंशियल क्लैरिटी जरूरी 

बैंक के लिए फाइनेंशियल क्लैरिटी बेहद जरूरी है. ज़्यादातर बैंकों के लिए, असल मुद्दा यह नहीं होता कि कोई NRI है. उन्हें असल में भरोसेमंद हालात चाहिए होती है. रहने की जगह (रेसिडेंसी स्टेटस) से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है.  स्टेबल कमाई, साफ़-सुथरी बैंकिंग रिकोर्ड, लोन चुकाने का अच्छा रिकॉर्ड और भारत में कुछ आर्थिक लेन-देन का पूरा इतिहास.ऐसे में जो NRI पहले से ही भारतीय बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उन्हें अक्सर पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड पाना उनकी शुरुआती उम्मीद से कहीं ज़्यादा आसान है.

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Published at : 21 Jun 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Business News NRI Credit Cards Approval
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