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हिंदी न्यूज़बिजनेसबंद होगी देश की बड़ी वैक्सीन PSU कंपनी, केंद्रीय कैबिनेट ने दी हरी झंडी

बंद होगी देश की बड़ी वैक्सीन PSU कंपनी, केंद्रीय कैबिनेट ने दी हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वैक्सीन और बायोलॉजिकल बनाने वाली सरकारी कंपनी के PSU को लेकर एक अहम फैसला किया गया है. आगे खबर में बताते हैं क्या है ये अहम फैसला.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Sep 2026 06:19 PM (IST)
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बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है. इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात हुई और फैसला भी किया गया है. इस मीटिंग के दौरान ही BIBCOL के पीएसयू पर सरकार ने अहम फैसला किया है. जिसके तहत अब सरकार वैक्सीन और बायोलॉजिकल बनाने वाली इस कंपनी के पीएसयू को पूरी तरह से बंद करने वाली है.

सरकारी कंपनी होगी बंद
सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को हुई इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ने वैक्सीन और बायोलॉजिकल बनाने वाली सरकारी कंपनी (PSU) 'भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (BIBCOL) को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

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क्यों लिया गया ये फैसला?
BIBCOL कंपनी को लगातार नुकसान हुआ जिसकी वजह से आर्थिक तंगी के कारण कंपनी ने कर्मचारियों को लंबे समय तक वेतन नहीं दिया. जिसके कारण इस कंपनी को बंद करने का फैसला किया जा रहा है. हालांकि BIBCOL को पहले भी कामकाज, प्रशासन और आर्थिक मोर्चे पर गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है.

BIBCOL के बारे में
बता दें कि BIBCOL एक सरकारी कंपनी है जो वैक्सीन और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाती है. इस कंपनी की स्थापना 1989 में हुई थी. कंपनी का मुख्य प्लांट उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के चोला में स्थित है. इसकी मुख्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने 2022 के आखिर में अपने मुख्य प्रोडक्ट, ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) का उत्पादन बंद कर दिया था. इसके बाद से ही कंपनी को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था.

गौरतलब है कि ये कंपनी बच्चों के लिए पोलियो वैक्सीन (OPV), जिंक टैबलेट, डायरिया मैनेजमेट किट और अन्य दवाएं बनाने का काम करती है. भारत को पोलियो मुक्त बनाने में इस कंपनी ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 16 Sep 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Cabinet Meeting BIBCOL
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