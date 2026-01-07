1 फरवरी को ही पेश होगा आम बजट? रविवार होने के बावजूद सरकार के संकेत साफ, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Union Budget 2026: आम बजट का समय अब नजदीक आता जा रहा है. जिसका इंतजार पूरे देश में बेसब्री से किया जाता है. लेकिन इस बार 1 फरवरी को रविवार होने की वजह से यह सवाल बना हुआ है कि बजट उसी दिन पेश होगा या नहीं.

इसी असमंजस को दूर करने के लिए बजट सत्र और बजट पेश करने की तारीख पर अंतिम फैसला इसी हफ्ते लिया जा सकता है. यह निर्णय कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स करेगी. जिसकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं....

1 फरवरी को पेश होगा बजट?

सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार आम बजट को 1 फरवरी को ही पेश करने के पक्ष में नजर आ रही है. भले ही उस दिन रविवार हो. संकेत मिल रहे हैं कि सरकार तय शेड्यूल से हटना नहीं चाहती और बजट प्रक्रिया में स्थिरता बनाए रखना चाहती हैं.

बीते कई सालों से बजट 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है और मौजूदा भाजपा सरकार इस परंपरा को जारी रखना चाहती है.

पहले चरण में बजट से जुड़े अहम एजेंडे

बजट सत्र का पहला चरण लगभग तीन हफ्ते तक चलने की संभावना है. इस दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी. आम बजट पेश किया जाएगा और बजटीय प्रस्तावों पर विस्तार से बहस होगी.

साथ ही वित्त विधेयक भी संसद में रखा जाएगा. माना जा रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वंय जवाब दे सकते हैं.

2017 से 1 फरवरी को पेश हो रहा है बजट

साल 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत हुई थी. इसके पहले के सालों में बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में लाया जाता था. इस बार 1 फरवरी को रविवार की साप्ताहिक छु्ट्टी और गुरु रविदास जयंती होने के कारण लोगों के मन में सवाल है कि, क्या इस दिन बजट पेश होगा? हालांकि, अभी तक तारीख में बदलाव को लेकर कोई संकेत मिलते नजर नहीं आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: सोने की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानें 7 जनवरी को चेन्नई से पटना तक किस रेट पर बिक रहा है सोना