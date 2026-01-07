Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में बुधवार, 7 जनवरी को हल्की गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा बुधवार को 1,39,140 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,39,083 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

7 जनवरी की सुबह 9:50 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,38,389 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 650 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,39,140 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

सोना के साथ चांदी की कीमतों में भी बुधवार के कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिल रही है. एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 2,55,755 (प्रति किलो) रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 3050 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 2,59,692 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं, आपके शहर में आज का सोने-चांदी का ताजा भाव....

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,980 रुपए

22 कैरेट - 1,27,410 रुपए

18 कैरेट - 1,04,280 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,830 रुपए

22 कैरेट - 1,27,260 रुपए

18 कैरेट - 1,04,130 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,400 रुपए

22 कैरेट - 1,28,700 रुपए

18 कैरेट - 1,07,350 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,39,480 रुपए

22 कैरेट - 1,27,850 रुपए

18 कैरेट - 1,04,610 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,38,880 रुपए

22 कैरेट - 1,27,310 रुपए

18 कैरेट - 1,04,180 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,39,630 रुपए

22 कैरेट - 1,28,000 रुपए

18 कैरेट - 1,04,760 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,39,530 रुपए

22 कैरेट - 1,27,900 रुपए

18 कैरेट - 1,04,660 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,39,480 रुपए

22 कैरेट - 1,27,850 रुपए

18 कैरेट - 1,04,610 रुपए

सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है. अगर आप आज इन बहुमूल्य धातुओं की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो, आपको अपने शहर का ताजा रेट जरूर पता करना चाहिए. ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े.

यह भी पढ़ें: Stock Market 7 January: शेयर मार्केट फिर हुआ धड़ाम, सेंसेक्स 200 अंक लुढ़का, निफ्टी 26,117 के नीचे