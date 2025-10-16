BSNL का धमाकेदार ऑफर, सिर्फ एक रुपये में नए ग्राहकों से की जा रही इस सेवा की पेशकश

BSNL Telecom 4G Offer: सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने दिवाली से ठीक पहले अपने नए ग्राहकों के लिए खास ऑफर की घोषणा की है. बुधवार को जारी बयान के अनुसार, नए ग्राहक केवल 1 रुपये देकर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक एक महीने की 4G सेवा का लाभ उठा सकेंगे.

दिवाली धमाका ऑफर

बीएसएनएल ने बताया कि यह पेशकश दिवाली के मौके पर नए ग्राहकों को मुफ्त 4G मोबाइल सेवाओं का अनुभव देने के लिए है. योजना एक महीने तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मान्य होगी.

ऑफर का फायदा

इस योजना के तहत नए ग्राहकों को मिलेगा:

अनलिमिटेड वॉयस कॉल

रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा

प्रति दिन 100 SMS

एक मुफ्त सिम कार्ड

बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ए. रॉबर्ट जे. रवि ने कहा, “दिवाली बोनांजा प्लान ग्राहकों को हमारी स्वदेशी विकसित 4G नेटवर्क सेवाओं का अनुभव कराएगा. हमें भरोसा है कि सेवा गुणवत्ता और कवरेज के चलते ग्राहक मुफ्त अवधि के बाद भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे.”

कंपनी ने अगस्त में भी इसी तरह की पेशकश की थी, जिसे ग्राहकों का अच्छा समर्थन मिला था. उस दौरान 1.38 लाख से अधिक नए ग्राहक बीएसएनएल से जुड़े थे.

