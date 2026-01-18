Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





Stocks to Buy On Monday: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 19 जनवरी के कारोबारी दिन कुछ चुनिंदा शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. दिसंबर तिमाही के नतीजों का सीजन चल रहा है. बहुत सी कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी कर रही है. Motilal Oswal और Nuvama ब्रोकरेज फर्म इन शेयरों पर बुलिश है. आइए जानते हैं, इन कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयरों के बारे में....

HDFC AMC शेयर

HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को लेकर ब्रोकरेज फ्रर्म मोतीलाल ओसवाल ने भरोसा जताया है. ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है. फर्म ने 3,200 रुपये का टारगेट रखा है. यह स्तर मौजूदा कीमत से करीब 25 प्रतिशत ज्यादा है.

ब्रोकरेज के अनुसार FY25 से FY28 के दौरान कंपनी का AUM सालाना करीब 18 फीसदी की रफ्तार से बढ़ सकता है. वहीं रेवेन्यू, EBITDA और मुनाफे में भी 16 फीसदी सालाना ग्रोथ का अनुमान है. सोमवार को कंपनी शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है.

Just Dial शेयर

Just Dial को लेकर नुवामा का रुख सकारात्मक बना हुआ है. ब्रोकरेज ने इस स्टॉक पर ‘Buy’ की रेटिंग बरकरार रखते हुए 1,100 रुपये का लक्ष्य तय किया है. मौजूदा करीब 722 रुपये के भाव से देखें तो इसमें लगभग 52 फीसदी तक की बढ़त की संभावना जताई गई है.

हालांकि रेवेन्यू की रफ्तार अभी ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन कम समय में मुनाफे की स्थिति बेहतर हुई है. कंपनी का EBITDA मार्जिन 31.2 फीसदी रहा, जो बाजार के अनुमान से अच्छा माना जा रहा है और इससे ऑपरेशनल सुधार के संकेत मिलते हैं.

ICICI Lombard शेयर

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को लेकर जेफरीज का नजरिया सकारात्मक बना हुआ है. ब्रोकरेज ने इस शेयर पर ‘Buy’ की सिफारिश बनाए रखते हुए 2,400 रुपये का लक्ष्य तय किया है.

जो मौजूदा स्तर से करीब 27 फीसदी की संभावित बढ़त दिखाता है. हालांकि, मोटर इंश्योरेंस सेगमेंट में बढ़े हुए लॉस रेशियो की वजह से कंपनी की कमाई पर कुछ दबाव जरूर देखने को मिला है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

