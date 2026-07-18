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हिंदी न्यूज़बिजनेससिनेमा के जादूगर की अकूत दौलत, 'द ओडिसी' के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की नेटवर्थ जानिए

सिनेमा के जादूगर की अकूत दौलत, 'द ओडिसी' के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की नेटवर्थ जानिए

Christopher Nolan Net Worth: इन दिनों हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी नई फिल्म द ओडिसी को लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिरकार क्रिस्टोफर नोलन की नेटवर्थ कितनी है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 18 Jul 2026 11:10 AM (IST)
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  • वे व्यक्तिगत रूप से फोन और ईमेल का उपयोग नहीं करते।

Christopher Nolan Net Worth: सिनेमा हॉल में मूवी देखना किसे पसंद नहीं होता है. अगर लोगों को कोई मूवी अच्छी लगती है, तो अक्सर ज्यादातर लोग उसका पूरा क्रेडिट उसके स्टार्स को देते हैं, लेकिन जितनी मेहनत कलाकारों की होती है, उतनी ही मेहनत कैमरे के पीछे खड़े डायरेक्टर की भी होती है. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फिल्म को लोगों ने इतना प्यार दिया और जिसने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की, उसके डायरेक्टर की नेटवॉर्थ कितनी होगी?

इन दिनों हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी नई फिल्म द ओडिसी को लेकर चर्चा में हैं. यह फिल्म दुनियाभर के सिनेमाहॉल में 17 जुलाई को रिलीज हो चुकी है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिरकार क्रिस्टोफर नोलन की नेटवर्थ कितनी है? 

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क्रिस्टोफर नोलन के बारे में जानें

क्रिस्टोफर नोलन- ब्रिटिश-अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर, लेखक और निर्माता हैं. इन्हें आज के समय के सबसे प्रभावशाली डायक्टर्स में गिना जाता है. इनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिर पर जबरदस्त कमाई की है. यह अपनी फिल्मों में कहानी को अलग तरीके से पेश करते हैं, जो दर्शकों को बहुत पसंद आती है. यही सब चीजें इनकी फिल्मों को अलग बनाती हैं.

क्रिस्टोफर नोलन की नेटवर्थ कितनी है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर क्रिस्टोफर नोलन की नेटवर्थ की बात की जाए तो अनुमानित कुल नेटवर्थ लगभग 2,410 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनकी संपत्ति या फिर निवेश को लेकर कभी भी सीधे तौर पर खुलासा नहीं किया गया है.

सबसे महंगी फिल्मोंं में गिनी जाती है ये फिल्म

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में आई द ओडिसी को लगभग 2410 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है. बताया जा रहा है कि यह फिल्म क्रिस्टोफर नोलन के करियर की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल हो गई है. 

क्रिस्टोफर नोलन फोन से बनाते हैं दूरी

इस बात में कोई शक नहीं है कि इनकी फिल्में शानदार होती हैं, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्मों के अलावा भी अलग तरह की जिंदगी जीना पसंद करते हैं. आज के इस डिजिटल दौर में भी क्रिस्टोफर नोलन फोन और ईमेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इस पर उनका मानना है कि फोन रखने पर लगातार नोटिफिकेशन आएंगे, जो उनका ध्यान भटका सकते है. उनकी फिल्मों की शूटिंग के समय भी कलाकारों और क्रू मेंबर्स को भी मोबाइल इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होती है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 18 Jul 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Business News Christopher Nolan Net Worth The Odyssey Hollywood Director
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