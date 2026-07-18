Gold- Silver Price Today 18 July 2026: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें. 18 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के नए रेट जारी कर दिए गए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और डॉलर की चाल का असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिल रहा है. आज 24 कैरेट सोने का भाव 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 1.07 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम है. वहीं, चांदी का भाव करीब 2.30 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बना हुआ है. अलग-अलग शहरों में टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में मामूली अंतर हो सकता है. यहां से आप अपने शहर में सोना और चांदी का रेट चेक करें.

शहर अनुसार, सोने का भाव-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹142680 ₹130800 ₹107050 मुंबई ₹142530 ₹130650 ₹106900 कोलकाता ₹142530 ₹130650 ₹106900 चेन्नई ₹142910 ₹131000 ₹109200 पटना ₹142580 ₹130700 ₹106950 लखनऊ ₹142680 ₹130800 ₹107050 मेरठ ₹142680 ₹130800 ₹107050 अयोध्या ₹142680 ₹130800 ₹107050 कानपुर ₹142680 ₹130800 ₹107050 गाजियाबाद ₹142680 ₹130800 ₹107050 नोएडा ₹142680 ₹130800 ₹107050 गुरुग्राम ₹142680 ₹130800 ₹107050 चंडीगढ़ ₹142680 ₹130800 ₹107050 जयपुर ₹142680 ₹130800 ₹107050 लुधियाना ₹142680 ₹130800 ₹107050 गुवाहाटी ₹142530 ₹130650 ₹106900 जलगांव ₹142530 ₹130650 ₹106900 इंदौर ₹142580 ₹130700 ₹106950 अहमदाबाद ₹142580 ₹130700 ₹106950 वडोदरा ₹142580 ₹130700 ₹106950 सूरत ₹142580 ₹130700 ₹106950 पुणे ₹142530 ₹130650 ₹106900 नागपुर ₹142530 ₹130650 ₹106900 नासिक ₹142560 ₹130680 ₹106930

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शहर अनुसार चांदी का भाव-

शहर 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹23,500 ₹2,35,000 मुंबई ₹23,500 ₹2,35,000 कोलकाता ₹23,500 ₹2,35,000 चेन्नई ₹24,000 ₹2,40,000 पटना ₹23,500 ₹2,35,000 लखनऊ ₹23,500 ₹2,35,000 मेरठ ₹23,500 ₹2,35,000 अयोध्या ₹23,500 ₹2,35,000 कानपुर ₹23,500 ₹2,35,000 गाजियाबाद ₹23,500 ₹2,35,000 नोएडा ₹23,500 ₹2,35,000 गुरुग्राम ₹23,500 ₹2,35,000 जयपुर ₹23,500 ₹2,35,000 लुधियाना ₹23,500 ₹2,35,000 गुवाहाटी ₹23,500 ₹2,35,000 इंदौर ₹23,500 ₹2,35,000 अहमदाबाद ₹23,500 ₹2,35,000 वडोदरा ₹23,500 ₹2,35,000 सूरत ₹23,500 ₹2,35,000 पुणे ₹23,500 ₹2,35,000 नागपुर ₹23,500 ₹2,35,000 चंडीगढ़ ₹23,500 ₹2,35,000 नासिक ₹23,500 ₹2,35,000

क्या आज सोना या चांदी खरीदना चाहिए?

अगर आप आज शादी- ब्याह या त्योहार के लिए सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने बजट के हिसाब से आज की कीमत चेक कर सकते हैं. वहीं अगर निवेश के लिहाज से खरीदना है तो आज खरीदारी करना बेहतर माना जाता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर, ब्याज दरों और वैश्विक घटनाक्रम के चलते कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

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