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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold- Silver Price Today: आज सोना- चांदी खरीदें या करना होगा इंतजार, जानें 18 जुलाई को भाव सस्ता हुआ कि महंगा

Gold- Silver Price Today: आज सोना- चांदी खरीदें या करना होगा इंतजार, जानें 18 जुलाई को भाव सस्ता हुआ कि महंगा

Gold- Silver Price Today 18 July 2026: आज सोने और चांदी के भाव में कितनी गिरावट आई है या फिर 18 जुलाई को रेट महंगे हुए हैं. इस सवाल का जवाब आपको यहां से मिलेगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 18 Jul 2026 10:01 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today 18 July 2026: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें. 18 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के नए रेट जारी कर दिए गए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और डॉलर की चाल का असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिल रहा है. आज 24 कैरेट सोने का भाव 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 1.07 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम है. वहीं, चांदी का भाव करीब 2.30 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बना हुआ है. अलग-अलग शहरों में टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में मामूली अंतर हो सकता है. यहां से आप अपने शहर में सोना और चांदी का रेट चेक करें. 

शहर अनुसार, सोने का भाव- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹142680 ₹130800 ₹107050
मुंबई ₹142530 ₹130650 ₹106900
कोलकाता ₹142530 ₹130650 ₹106900
चेन्नई ₹142910 ₹131000 ₹109200
पटना ₹142580 ₹130700 ₹106950
लखनऊ ₹142680 ₹130800 ₹107050
मेरठ ₹142680 ₹130800 ₹107050
अयोध्या ₹142680 ₹130800 ₹107050
कानपुर ₹142680 ₹130800 ₹107050
गाजियाबाद ₹142680 ₹130800 ₹107050
नोएडा ₹142680 ₹130800 ₹107050
गुरुग्राम ₹142680 ₹130800 ₹107050
चंडीगढ़ ₹142680 ₹130800 ₹107050
जयपुर ₹142680 ₹130800 ₹107050
लुधियाना ₹142680 ₹130800 ₹107050
गुवाहाटी ₹142530 ₹130650 ₹106900
जलगांव ₹142530 ₹130650 ₹106900
इंदौर ₹142580 ₹130700 ₹106950
अहमदाबाद ₹142580 ₹130700 ₹106950
वडोदरा ₹142580 ₹130700 ₹106950
सूरत ₹142580 ₹130700 ₹106950
पुणे ₹142530 ₹130650 ₹106900
नागपुर ₹142530 ₹130650 ₹106900
नासिक ₹142560 ₹130680 ₹106930

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शहर अनुसार चांदी का भाव- 

शहर 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹23,500 ₹2,35,000
मुंबई ₹23,500 ₹2,35,000
कोलकाता ₹23,500 ₹2,35,000
चेन्नई ₹24,000 ₹2,40,000
पटना ₹23,500 ₹2,35,000
लखनऊ ₹23,500 ₹2,35,000
मेरठ ₹23,500 ₹2,35,000
अयोध्या ₹23,500 ₹2,35,000
कानपुर ₹23,500 ₹2,35,000
गाजियाबाद ₹23,500 ₹2,35,000
नोएडा ₹23,500 ₹2,35,000
गुरुग्राम ₹23,500 ₹2,35,000
जयपुर ₹23,500 ₹2,35,000
लुधियाना ₹23,500 ₹2,35,000
गुवाहाटी ₹23,500 ₹2,35,000
इंदौर ₹23,500 ₹2,35,000
अहमदाबाद ₹23,500 ₹2,35,000
वडोदरा ₹23,500 ₹2,35,000
सूरत ₹23,500 ₹2,35,000
पुणे ₹23,500 ₹2,35,000
नागपुर ₹23,500 ₹2,35,000
चंडीगढ़ ₹23,500 ₹2,35,000
नासिक ₹23,500 ₹2,35,000

क्या आज सोना या चांदी खरीदना चाहिए?

अगर आप आज शादी- ब्याह या त्योहार के लिए सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने बजट के हिसाब से आज की कीमत चेक कर सकते हैं. वहीं अगर निवेश के लिहाज से खरीदना है तो आज खरीदारी करना बेहतर माना जाता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर, ब्याज दरों और वैश्विक घटनाक्रम के चलते कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.  

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 Jul 2026 10:01 AM (IST)
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Gold Silver Business News Gold & Silver
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