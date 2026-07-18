Pure Petrol Rate: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिक्स पेट्रोल यानी E20 या E25 को लेकर चल रहे विवाद पर डिटेल से अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा है कि उनका मकसद किसी एक तरह के ईंधन का प्रचार करना नहीं है, बल्कि भारत को फॉसिल फ्यूल आयात पर निर्भरता से बाहर निकालना, प्रदूषण कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है. हाल ही में हुए एक मीडिया इंटरव्यू में गडकरी ने भविष्य में प्योर पेट्रोल की क्या कीमत हो सकती है, इसका भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि अगर अलग से शुद्ध पेट्रोल मिलता है तो इसकी कीमत कितनी हो तक हो सकती है और एथेनॉल मिक्स ईंधन कितना सस्ता होगा.

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कितने का होगा प्योर पेट्रोल?

इंटरव्यू में गडकरी ने कहा कि फ्यूचर में अगर ग्राहकों को अलग-अलग ऑप्शन दिए जाते हैं तो 100% पेट्रोल की कीमत लगभग 168 रुपए प्रति लीटर तक हो सकती है, जबकि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की कीमत इससे काफी कम ही होगी. उन्होंने ये भी कहा कि इथेनॉल की खरीद सरकार लगभग 54 रुपए से 66 रुपए प्रति लीटर की दर पर करती है.

एथेनॉल वाली गाड़ियां हैं तैयार?

गडकरी के अनुसार, कई ऑटोमोबाइल कंपनियां फ्लेक्स-फ्यूल इंजन तैयार कर चुकी हैं. ये गाड़ियां 100% पेट्रोल, 100% एथेनॉल या पेट्रोल दोनों पर चल सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि Toyota, Maruti Suzuki, Tata Motors, Mahindra, Hyundai समेत कई कंपनियां इस तकनीक पर काम कर चुकी हैं. वहीं Bajaj, TVS, Hero और Honda ने भी फ्लेक्स-फ्यूल टू-व्हीलर तैयार किए हैं.

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E20 से इंजन हो रहे खराब?

सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने के दावों पर गडकरी ने कहा कि अभी तक सरकार या गाड़ी बनाने वालों के पास ऐसा कोई ठोस डेटा नहीं है जिससे ये साबित हो कि E20 पेट्रोल की वजह से इंजन खराब हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत में E20 लागू करने से पहले सालों तक जांच किए गए हैं और अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर इसे मंजूरी मिली है.

किसानों को कैसे होगा फायदा?

इंटरव्यू में गडकरी ने कहा कि एथेनॉल नीति का सबसे बड़ा फायदा किसानों को हुआ है. उनके मुताबिक, मक्के की कीमत 1,200 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,600 से 2,800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंची है. इससे बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों को लगभग 45,000 रुपए करोड़ का लाभ मिला है. चीनी मिलों का किसानों पर बकाया भी काफी हद तक कम हुआ.

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प्रदूषण कम करने पर जोर-

गडकरी ने कहा कि भारत हर साल पेट्रोलियम आयात पर लाखों करोड़ रुपये खर्च करता है. अगर देश बायोफ्यूल और दूसरे ईंधनों की ओर तेजी से बढ़ता है तो आयात बिल कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी. असल में भारत का लक्ष्य 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है और इसके लिए एथेनॉल जैसे दूसरे ईंधन जरूरी हैं.

एथेनॉल कॉन्ट्रोवर्सी पर क्या बोले गडकरी?

सोशल मीडिया पर एथेनॉल को लेकर चल रहे विरोध को लेकर गडकरी ने कहा कि कुछ लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं है, जबकि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने E20 लागू करने से पहले ऑटोमोबाइल कंपनियों, रिसर्च एजेंसियों और तकनीकी संस्थानों के साथ सारे जांच किए थे, इसलिए लोगों को अफवाह के बजाय सच्चाई पर भरोसा करना चाहिए.