क्रिप्टो मार्केट में हड़कंप! बिटकॉइन में 6 फीसदी तक की गिरावट, जानें पूरी डिटेल

Bitcoin Price Today: क्रिप्टो करेंसी बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है. दिसंबर महीने की शुरुआत की बात करें तो, यह क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छी नहीं रही है. दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार 1 दिसंबर को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है.

पिछले 24 घंटें में बिटकॉइन करीब 6 फीसदी तक टूट गई है. जिससे निवेशकों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा हैं. पिछले दिनों बिटकॉइन की कीमतों में सुधार देखने को मिल रहा था, और यह दोबारा से 90,000 डॉलर के कीमत के ऊपर ट्रेड करने लगी थी. हालांकि, आज के ट्रेडिंग दिन के दौरान यह गिरकर करीब 86,000 डॉलर पर कारोबार कर रही है....

बाजार में क्रिप्टो करेंसी का हाल

कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 12:45 बजे, बिटकॉइन 86,141.71 डॉलर पर कारोबार कर रही थी. पिछले 24 घंटे की बात करें तो, यह 5.30 फीसदी तक टूट गया था. वही एथरेयिम की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही थी.

एथेरियम 5.93 प्रतिशत फिसलकर 2,824.16 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी. टीथर और सोलाना क्रिप्टो करेंसी में भी गिरावट थी. सोलाना तो करीब 7 फीसदी तक फिसल गया था. कारोबारी दिन के दौरान सोलाना 126.69 डॉलर कर कारोबार कर रही थी.

क्यों आई यह गिरावट?



बाजार जानकारों के अनुसार, एशियाई बाजार में हुई बिकवाली और बैंक ऑफ जापान की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं इसके पीछे के कारक हो सकते हैं. पिछले दिनों क्रिप्टो के बड़े और पुराने निवेशकों ने भी बिकवाली की थी. जिसके बाद क्रिप्टो बाजार लाल हो गया था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

