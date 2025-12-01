102 करोड़ रुपये के मुनाफे ने बढ़ाई रफ्तार, इस कंपनी के शेयर स्टॉक बाजार में रहे दहाड़

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Lenskart Share Price: भारतीय शेयर बाजार में, सोमवार 1 दिसंबर के कारोबारी दिन की शुरुआत सकारात्मक रही. साथ ही बाजार में हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिली.

बीसएई पर कंपनी के शेयर कारोबार दिन के दौरान 432.25 रुपये के हाई लेवल तक पहुंच थे. चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के नतीजों की घोषणा का असर कंपनी के शेयरों की कीमतों पर देखने को मिल रहा है. जिसके कारण कंपनी के शेयर तेजी के साथ भाग रहे हैं. लेंसकार्ट 10 नवंबर, 2025 को बाजार में लिस्ट हुई थी.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

सोमवार, 1 दिसंबर करीब 11:30 बजे लेंसकार्ट के शेयर 2.64 प्रतिशत या 10.85 रुपये की तेजी के साथ 422.05 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. कंपनी शेयरों ने दिन की शुरुआत 428.95 रुपये पर की थी. दिन के हाई लेवल की बात करें तो, कंपनी शेयर 432.25 रुपये के आंकड़े तक पहुंचे थे. वहीं लो लेवल 416.20 रुपये रहा था.

102 करोड़ रुपये का हुआ मुनाफाा

कंपनी ने शनिवार को अपने तिमाही नतीजों की घोषणा की थी. लेंसकार्ट को 2025 की सितंबर तिमाही में टैक्स पे करने के बाद 102.22 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड लाभ हुआ है. अगर आंकड़ों की बात करें तो, यह मुनाफा चालू वित्त वर्ष के सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 20 फीसदी की तेजी को दिखाता है. पिछले साल इस अवधि में कंपनी को 85.47 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. लेंसकॉर्ट भारत की एक जानी-मानी कंपनी है. कंपनी का मार्केट कैप 11,095.17 करोड़ रुपए है. लेंसकॉर्ट मुख्य रुप से एक चश्मा बनाने वाली कंपनी हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: सोना हुआ महंगा या सस्ता? जानें आज दिल्ली से पटना तक सोना खरीदने के लिए कितना करना होगा खर्च