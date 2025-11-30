बिटकॉइन की कीमतों में दिख रही तेजी! क्या शुरू हो सकता है रैली का नया दौर?
दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमतों में पिछले 7 दिनों में उछाल दर्ज की गई है. बिटकॉइन ने करीब 6 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है और यह 90,000 डॉलर के ऊपर कारोबार कर रही हैं..
Bitcoin Recovery: क्रिप्टो करेंसी बाजार में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की बात करें तो, पिछले 7 दिनों में इसमें उछाल दर्ज की गई है. बिटकॉइन ने करीब 6 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है. हालांकि, बिटकॉइन अपने उच्चतम स्तर से करीब 36 फीसदी तक टूट गया है.
निवेशकों के बीच इसको लेकर घबराहट का माहौल बना हुआ हैं. टीवी 9 भारतवर्ष में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, यह गिरावट एक मजबूत वापसी की शुरुआत हो सकती है. ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म BTIG ने इसका अनुमान लगाया है. फर्म के एनालिस्ट जोनाथन क्रिंस्की का कहना है कि, बिटकॉइन रिफ्लेक्स रैली दिखा रहा है और दोबारा 1 लाख डॉलर की तरफ बढ़ने की क्षमता रखता है.
बिटकॉइन में आई तेजी
coinmarketcap के अनुसार, बिटकॉइन की कीमतों में पिछले 7 दिनों में करीब 6 फीसदी की उछाल है. बिटकॉइन लगातार 90,000 डॉलर के ऊपर कारोबार कर रही है. हालांकि, एक महीने की डेटा की बात करें तो, बिटकॉइन में करीब 16 प्रतिशत की गिरावट है.
बाजार विशेषज्ञों का मानना हैं कि, बिटकॉइन की रिकवरी का फेज अब शुरू हो गया है. बाजार जानकारों ने इसके लिए बिटकॉइन के ओवरसोल्ड होने और दूसरा कारण सीजनल पैटर्न को बताया है.
क्यों हुई थी इतनी जबरदस्त गिरावट ?
क्रिप्टो बाजार में हुई इस गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं. वैश्विक स्तर पर चल रही उथल-पुथल, अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज कटौती को लेकर अनिश्चितता, बड़े और पुराने निवेशकों की बिकवाली, प्रॉफिट बुकिंग समेत अन्य दूसरे कारण भी इस गिरावट की वजह हो सकते हैं.
