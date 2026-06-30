Bengluru Garbage City: बेंगलुरु शहर किसी पहचान का मोहताज नहीं है. लेकिन ये स्मार्ट सिटी एक 'कचरा सिटी' में तब्दील हो गई है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बायोकॉन की फाउंडर किरण मजुमदार का कहना है. किरण बेंगलुरु शहर की शहरी योजनाओं के बारे में बात कर रही थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने मन की बात की है.

क्या बोलीं किरण मजुमदार?

बायोकॉन की संस्थापक किरण मजुमदार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर कई पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने बेंगलुरु की अर्बन प्लानिंग को लेकर एक पोस्ट शेयर की है. जो तेजी से वायरल हो रही है. इस पोस्ट में एक फोटो है जिसमें दिखाया गया है कि अगर शहर की सड़कें बेहतर योजना के साथ बनाई जातीं तो वो कैसी दिख सकती थीं.

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किरण ने अपने ऑफिशयल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए ये पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हमें अपनी सड़कों की योजना इस तरह बनानी चाहिए कि बेंगलुरु की 'गार्डन सिटी' की पहचान बनी रहे. लेकिन दुर्भाग्य से ये अब हरियाली खोकर 'गार्बेज सिटी' बनती जा रही है.'

This is how we need to design & plan our roads that reflects our garden city image. Unfortunately it’s now a garbage city with shrinking greenery pic.twitter.com/EG29LPZd2j — Kiran Mazumdar-Shaw (@kiranshaw) June 27, 2026

तस्वीरों में क्या है?

किरण ने जो फोटोज शेयर की हैं, उनमें से पहली फोटो में एक सड़क दिख रही है और उस पर लिखा है 'हम क्या बना रहे हैं'. इसमें कंक्रीट से भरी सड़क, कटे हुए पेड़, गायब फुटपाथ, सर्विस रोड और सार्वजनिक सुविधाओं की कमी दिखाई गई है.

तो वहीं दूसरी फोटो में लिखा है 'हम क्या बना सकते थे'. इसमें पेड़ों को बचाकर बनाई गई सड़क, साइकिल ट्रैक, चौड़े फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, बेंच और कूड़ेदान जैसी सुविधाएं दिखाई गई हैं.

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किरण का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि हम विकास करने के चक्कर में प्रकृति और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. जो आगे चलकर हमारे लिए ही नुकसानदेह है. उनके इस पोस्ट पर कई यूजर्स भी अपनी मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं.