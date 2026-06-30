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हिंदी न्यूज़बिजनेसGarbage City: बर्बाद हो रही भारत की सिलिकॉन वैली? इस बड़े उद्योगपति ने बेंगलुरु को बताया 'कूड़ा शहर', लेकिन क्यों?

Garbage City: बर्बाद हो रही भारत की सिलिकॉन वैली? इस बड़े उद्योगपति ने बेंगलुरु को बताया 'कूड़ा शहर', लेकिन क्यों?

Bengluru Garbage City: बायोॉन की संस्थापक किरण मजुमदार ने बेंगलुरु को कचरे वाला शहर बताया है. लेकिन आखिर क्यों? आइये जानते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 30 Jun 2026 08:52 AM (IST)
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Bengluru Garbage City: बेंगलुरु शहर किसी पहचान का मोहताज नहीं है. लेकिन ये स्मार्ट सिटी एक 'कचरा सिटी' में तब्दील हो गई है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बायोकॉन की फाउंडर किरण मजुमदार का कहना है. किरण बेंगलुरु शहर की शहरी योजनाओं के बारे में बात कर रही थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने मन की बात की है.

क्या बोलीं किरण मजुमदार?
बायोकॉन की संस्थापक किरण मजुमदार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर कई पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने बेंगलुरु की अर्बन प्लानिंग को लेकर एक पोस्ट शेयर की है. जो तेजी से वायरल हो रही है. इस पोस्ट में एक फोटो है जिसमें दिखाया गया है कि अगर शहर की सड़कें बेहतर योजना के साथ बनाई जातीं तो वो कैसी दिख सकती थीं.

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किरण ने अपने ऑफिशयल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए ये पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हमें अपनी सड़कों की योजना इस तरह बनानी चाहिए कि बेंगलुरु की 'गार्डन सिटी' की पहचान बनी रहे. लेकिन दुर्भाग्य से ये अब हरियाली खोकर 'गार्बेज सिटी' बनती जा रही है.'

तस्वीरों में क्या है?
किरण ने जो फोटोज शेयर की हैं, उनमें से पहली फोटो में एक सड़क दिख रही है और उस पर लिखा है 'हम क्या बना रहे हैं'. इसमें कंक्रीट से भरी सड़क, कटे हुए पेड़, गायब फुटपाथ, सर्विस रोड और सार्वजनिक सुविधाओं की कमी दिखाई गई है.

तो वहीं दूसरी फोटो में लिखा है 'हम क्या बना सकते थे'. इसमें पेड़ों को बचाकर बनाई गई सड़क, साइकिल ट्रैक, चौड़े फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, बेंच और कूड़ेदान जैसी सुविधाएं दिखाई गई हैं.

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किरण का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि हम विकास करने के चक्कर में प्रकृति और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. जो आगे चलकर हमारे लिए ही नुकसानदेह है. उनके इस पोस्ट पर कई यूजर्स भी अपनी मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 30 Jun 2026 08:52 AM (IST)
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Bengluru News Kiran Mazumdar
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