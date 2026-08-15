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हिंदी न्यूज़बिजनेस15 अगस्त के दिन कितने का मिल रहा है गैस सिलेंडर, जानें एलपीजी की नई रेट लिस्ट

15 अगस्त के दिन कितने का मिल रहा है गैस सिलेंडर, जानें एलपीजी की नई रेट लिस्ट

LPG Rate Today 15 August 2026: आज आपके शहर में एलपीजी गैस सिलेंडर किस रेट पर मिल रहा है, ये आप यहां से जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 15 Aug 2026 01:26 PM (IST)
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LPG Rate Today 15 August 2026: घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने की शुरुआत में लोगों की नजर में रहती है. ऐसे में 15 अगस्त 2026 को एलपीजी ग्राहकों के लिए सवाल है कि आज 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव हुआ है या नहीं. दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपए प्रति 14.2 किलो बनी हुई है. वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,738 प्रति 19 किलो है. मुंबई में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 941.50 रुपए बताई गई है. यानी दिल्ली के मुकाबले मुंबई में घरेलू सिलेंडर थोड़ा सस्ता है.

आज सिलेंडर सस्ता हुआ या महंगा?

15 अगस्त को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई नया बदलाव देखने को नहीं मिला है. दिल्ली में 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर 942 रुपए में मिल रहा है. पिछले महीने भी दिल्ली में इसकी कीमत 942 रुपए थी. हालांकि, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए बात अलग है. दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपए है, जो जुलाई के 2,930 रुपए के मुकाबले 192 रुपए कम है.

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कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता

अगस्त की शुरुआत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती हुई थी. दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर का रेट जुलाई के 2,930 रुपए से घटकर 2,738 रुपए हो गया है. यानी होटल, रेस्टोरेंट को प्रति सिलेंडर 192 की राहत मिली है. वहीं, घरेलू एलपीजी की कीमत में इस समय कोई कटौती नहीं हुई है.

एलपीजी ई-केवाईसी को लेकर भी जरूरी अपडेट

एलपीजी कीमतों के साथ इस समय ग्राहकों के लिए आधार बेस्ड ई-केवाईसी भी जरूरी है. इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के घरेलू ग्राहकों को केवाईसी पूरा करने के लिए 16 अगस्त 2026 की डेडलाइन दी गई है. केवाईसी पूरी नहीं होने पर घरेलू दर पर सिलेंडर लेने में परेशानी हो सकती है.

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क्या सस्ता हो सकता है?

घरेलू एलपीजी की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी और कच्चे तेल की कीमतों के साथ-साथ सरकार की नीतियों और तेल कंपनियों की लागत का असर पड़ता है. फिलहाल आंकड़ों में 15 अगस्त को घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई नई कटौती नहीं दिख रही है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 15 Aug 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG  LPG RATE
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