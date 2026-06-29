हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसBusiness Idea: बिना 1 रुपए खर्च किए हर महीने कमाएं 70000, बिजनेस टायकून ने दिया आइडिया, Video देख लो

Business Idea: बिना 1 रुपए खर्च किए हर महीने कमाएं 70000, बिजनेस टायकून ने दिया आइडिया, Video देख लो

Viral Business Video: मशहूर बिजनेस टायकून हर्ष गोयनका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर नई बिजनेस की टिप बताई है. आइये जानते हैं कैसे इस वीडियो में शख्स ने कमाई की.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 29 Jun 2026 08:09 PM (IST)
Preferred Sources

Business Idea: इन दिनों नौकरी करने वाला हर शख्स परेशान है. कोई टॉक्सिक कल्चर की वजह से, कोई कम सैलरी- ज्यादा काम और कोई मजबूरी में नौकरी कर रहा है. ऐसे में हर किसी के मन में नया बिजनेस प्लान या आईडिया आता रहता है. लेकिन कोई ऐसा बिजनेस आईडिया जो कम निवेश में ज्यादा कमाई दे, तो हर कोई करना चाहेगी ही चाहेगा. ऐसा ही एक बिजनेस आईडिया मशहूर बिजनेस टायकून हर्ष गोयनका नेशेयर किया है.

हर्ष गोयनका ने बताया नया बिजनेस
दरअसल हर्ष गोयनका ने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक इंफ्लुएंसर नजर आ रहा है. जो धार्मिक नगरी में मंदिर के पास लोगों को तिलक लगा रहा है. ये इंफ्लुएंसर इसमें बता रहा है कि तिलक लगाकर उसने एक ही दिन में कितनी कमाई कर ली है. इस वीडियो को शेयर करते हुए हर्ष गोयनका ने कैप्शन में लिखा, 'पैसा कमाने का नया तरीका'. यहां देखें वीडियो:

ये भी पढ़ें: बेंगलुरु के इस कपल के बिजनेस प्लान की फैन बनीं जान्हवी- खुशी! जानें कैसे छह महीने में बनाया कारोबार

कितनी हुई शख्स की कमाई?
हर्ष गोयनका ने जो ये वीडियो शेयर किया है, ये एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर का है. ये शखस ऋषिकेश की गलियों में घम रहा है. यहां पर इसने साधारण से कपड़े पहने और हाथ में थाी लेकर लोगों के माथे पर सांचे से तिलक लगा रहा है. वीडियो में इस शख्स ने बताया कि पहले 1 घंटे में तो वो केवल 20 लोगों को ही तिलक लगा पाया, जिसमें से किसी ने उसकी प्लेट में 10 रुपये तो किसी ने 20 रुपये रखे.

एक दिन की कमाई
लेकिन जब गंगा आरती का समय हुआ, तब लोगों की भीड़ घाट के पास जुटने लगी. शुरुआत में तो कई लोगों ने तिलक लगवाने से मना भी कर दिया. हालांकि गंगा आरती के समय कई लोगों ने तिलक लगवाया. इस दौरान किसी ने 10 रुपय दिए, किसी ने 20 तो किसी ने 50 और 100 रुपये भी दिए. ऐसा करते करते इस शख्स ने जब दिन के आखिर में अपनी एक दिन की कमाई गिनी, तो वो 2350 रुपये थी.

एक महीने की कमाई हो सकती है इतनी
इस शख्स की एक दिन में करीब 400 लोगों को तिलक लगाया और 2350 रुपये की कमाई की. इसे महीने के हिसाब से जोड़कर देखा जाए तो एक महीने में अगर इसी कंसिस्टेंसी कमाई होती है तो कोई भी व्यक्ति 70 हजार रुपये तक कमा सकता है. ऐसे में हर्ष गोयनका भी इस वीडियो को देख हैरान रह गए और लोगों के साथ शेयर किया.

ये भी पढ़ें: SpiceJet Fined: हज से लौटे कश्मीर के कपल को SpiceJet ने बोर्डिंग से रोका, अब देना होगा भारी जुर्माना, जानें रकम

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 29 Jun 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Business Idea VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बेंगलुरु के इस कपल के बिजनेस प्लान की फैन बनीं जान्हवी- खुशी! जानें कैसे छह महीने में बनाया कारोबार
बेंगलुरु के इस कपल के बिजनेस प्लान की फैन बनीं जान्हवी- खुशी! जानें कैसे छह महीने में बनाया कारोबार
बिजनेस
SpiceJet Fined: हज से लौटे कश्मीर के कपल को SpiceJet ने बोर्डिंग से रोका, अब देना होगा भारी जुर्माना, जानें रकम
हज से लौटे कश्मीर के कपल को SpiceJet ने बोर्डिंग से रोका, अब देना होगा भारी जुर्माना, जानें रकम
बिजनेस
Gold News: घरों से निकला 50 टन पुराना सोना, लोग अचानक बेचने लगे हैं अपने गहने, आपको क्या करना है?
Gold News: घरों से निकला 50 टन पुराना सोना, लोग अचानक बेचने लगे हैं अपने गहने, आपको क्या करना है?
बिजनेस
Fuel Shortage: जिस सस्ते रूसी तेल पर लड़ रहे भारत-अमेरिका, वहां ही हो गई भारी किल्लत, अब कैसे सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल
जिस सस्ते रूसी तेल पर लड़ रहे भारत-अमेरिका, वहां ही हो गई भारी किल्लत, अब कैसे सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी ने ईद अल- अदहा पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी मुबारकबाद, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
PM मोदी ने ईद पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी बधाई, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर: परिवार से मिले BJP विधायक आनंद मिश्रा, बोले- 'STF को बुलाने का निर्णय…'
भरत तिवारी एनकाउंटर: परिवार से मिले BJP विधायक आनंद मिश्रा, बोले- 'STF को बुलाने का निर्णय…'
बॉलीवुड
Awarapan 2 vs Batwara 1947: 15 अगस्त पर महा-क्लैश, इमरान हाशमी और सनी देओल की होगी जोरदार टक्कर
15 अगस्त पर महा-क्लैश, इमरान हाशमी और सनी देओल की होगी जोरदार टक्कर
क्रिकेट
'थैंक्यू...', अचानक भावुक हुए सूर्यकुमार यादव, पोस्ट देखकर आपकी भी हो जाएंगी आंखें नम 
'थैंक्यू...', अचानक भावुक हुए सूर्यकुमार यादव, पोस्ट देखकर आपकी भी हो जाएंगी आंखें नम 
इंडिया
Tamil Nadu Politics:'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
विश्व
Explained: यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
झारखंड
Ranchi News: कुएं में गिरे छोटे भाई को बचाने उतरा बड़ा भाई, दोनों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम
रांची: कुएं में गिरे छोटे भाई को बचाने उतरा बड़ा भाई, दोनों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम
एग्रीकल्चर
Highest Milk Yielding Cow: सबसे ज्यादा दूध देती हैं गाय की ये टॉप-3 नस्लें, खरीदने जा रहे हैं तो मिलेगी बंपर सब्सिडी
सबसे ज्यादा दूध देती हैं गाय की ये टॉप-3 नस्लें, खरीदने जा रहे हैं तो मिलेगी बंपर सब्सिडी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget