Business Idea: इन दिनों नौकरी करने वाला हर शख्स परेशान है. कोई टॉक्सिक कल्चर की वजह से, कोई कम सैलरी- ज्यादा काम और कोई मजबूरी में नौकरी कर रहा है. ऐसे में हर किसी के मन में नया बिजनेस प्लान या आईडिया आता रहता है. लेकिन कोई ऐसा बिजनेस आईडिया जो कम निवेश में ज्यादा कमाई दे, तो हर कोई करना चाहेगी ही चाहेगा. ऐसा ही एक बिजनेस आईडिया मशहूर बिजनेस टायकून हर्ष गोयनका नेशेयर किया है.

हर्ष गोयनका ने बताया नया बिजनेस

दरअसल हर्ष गोयनका ने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक इंफ्लुएंसर नजर आ रहा है. जो धार्मिक नगरी में मंदिर के पास लोगों को तिलक लगा रहा है. ये इंफ्लुएंसर इसमें बता रहा है कि तिलक लगाकर उसने एक ही दिन में कितनी कमाई कर ली है. इस वीडियो को शेयर करते हुए हर्ष गोयनका ने कैप्शन में लिखा, 'पैसा कमाने का नया तरीका'. यहां देखें वीडियो:

New way of making money….😳 pic.twitter.com/PhW1H29gL3 — Harsh Goenka (@hvgoenka) June 28, 2026

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कितनी हुई शख्स की कमाई?

हर्ष गोयनका ने जो ये वीडियो शेयर किया है, ये एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर का है. ये शखस ऋषिकेश की गलियों में घम रहा है. यहां पर इसने साधारण से कपड़े पहने और हाथ में थाी लेकर लोगों के माथे पर सांचे से तिलक लगा रहा है. वीडियो में इस शख्स ने बताया कि पहले 1 घंटे में तो वो केवल 20 लोगों को ही तिलक लगा पाया, जिसमें से किसी ने उसकी प्लेट में 10 रुपये तो किसी ने 20 रुपये रखे.

एक दिन की कमाई

लेकिन जब गंगा आरती का समय हुआ, तब लोगों की भीड़ घाट के पास जुटने लगी. शुरुआत में तो कई लोगों ने तिलक लगवाने से मना भी कर दिया. हालांकि गंगा आरती के समय कई लोगों ने तिलक लगवाया. इस दौरान किसी ने 10 रुपय दिए, किसी ने 20 तो किसी ने 50 और 100 रुपये भी दिए. ऐसा करते करते इस शख्स ने जब दिन के आखिर में अपनी एक दिन की कमाई गिनी, तो वो 2350 रुपये थी.

एक महीने की कमाई हो सकती है इतनी

इस शख्स की एक दिन में करीब 400 लोगों को तिलक लगाया और 2350 रुपये की कमाई की. इसे महीने के हिसाब से जोड़कर देखा जाए तो एक महीने में अगर इसी कंसिस्टेंसी कमाई होती है तो कोई भी व्यक्ति 70 हजार रुपये तक कमा सकता है. ऐसे में हर्ष गोयनका भी इस वीडियो को देख हैरान रह गए और लोगों के साथ शेयर किया.

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