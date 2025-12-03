Bharat Electronics: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) डिफेंस सेक्टर के लगातार सबसे बेहतरीन स्टॉक्स बनकर उभर रहा है. इसने कारोबारी साल 2015 से 2025 के दौरान गजब का परफॉर्मेंस किया है. इस दौरान कंपनी ने रेवेन्यू, Ebitda और प्रॉफिट में क्रम से 13 परसेंट, 20 परसेंट और 16 परसेंट की कंपाउंडेड ग्रोथ हासिल की है. इन दस सालों में कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो भी सालाना 14 परसेंट की दर से बढ़ा. इस साल के आखिर तक कंपनी के पास 74,500 करोड़ का मजबूत ऑर्डर है.

ब्रोकरेज ने दी शेयर को 'Buy' रेटिंग

Antique Stock Broking ने बताया कि साल 2025-2028 के बीच भी इसका रेवेन्यू, Ebitda और प्रॉफिट कंपाउंडेड ग्रोथ रेट से बढ़ा. इसी के साथ ब्रोकरेज ने शेयर बाजार के इस सबसे वैल्यूएबल डिफेंस स्टॉक को 502 रुपये का टारगेट प्राइस देते हुए 'BUY' का सुझाव दिया. पिछले एक साल में BEL के शेयर ने 30 परसेंट और पिछले तीन सालों में 284 परसेंट की बढ़त हासिल की है. ब्रोकरेज ने अनुमान लगाया कि इसे वित्त वर्ष 2026 में 27,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है.

रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कंपनी ने की पार्टनरशिप

कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दूसरी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी कर रही है जैसे कि यह L&T के साथ मिलकर भारत के 5th-जेनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) पर काम कर रही है. इसके अलावा, BEL ने भारत में HAMMER (हाइली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज) प्रिसिजन-गाइडेड हथियार बनाने के लिए सैफरन के साथ भी करार किया है.

